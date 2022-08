Havstigning på fem meter: Frygter 'sovende kæmpe'

Tilbage i 2015 gik Danmark sammen med de 196 andre medlemslande i FN’s klimakonvention ind i den bindende aftale om at begrænse temperaturstigningen til maksimalt 1,5 grader celsius.

Bliver det mål ikke overholdt, kan verden ifølge en ny rapport risikere at vække den såkaldte 'sovende kæmpe', der alene kan stå for en havstigning på op til fem meter i 2500.

Det skriver et hold af forskere i en ny rapport.

Den sovende kæmpe

I rapporten fremgår det, at hvis den globale opvarmning fortsætter i samme tempo som nu, kan smeltningen af verdens ældste iskappe, nemlig indlandsisen i Østantarktis - også kaldet den 'sovende kæmpe' - alene stå sig for en havstigning på omkring en til tre meter i 2300 og to til fem meter i 2500.

Derfor er det ifølge forskerne bag rapporten altafgørende, at de mål, som er blevet sat i forbindelse med Paris-aftalen i 2015, bliver overholdt.

- At opfylde vores forpligtelser til Paris-aftalen vil ikke kun beskytte verdens største iskappe (indlandsisen i Østantarktis red.,), men også bremse smeltningen af ​​andre store iskapper i Grønland og Vestantarktis, som er mere sårbare over for global opvarmning, siger Nerilie Abram, der er en af forskerne bag rapporten til The Independent.

Kan nåes endnu

Niveauet af drivhusgasser i atmosfæren nåede i 2018 en kedelig rekord på 407.8 dele per million.

Koncentrationen var i 2017 på 405.5 dele per million.

Men selvom det for alvor så sort ud tilbage i 2018, mener holdet bag denne rapport, at hvis vi overholder punkterne fra Paris-aftalen, og den globale temperaturstigning holdes under 2 grader, vil indlandsisen i Østantarktis 'kun' føre til en havstigning på en halv meter i år 2500.

Det er trods alt mindre alvorligt end en stigning på op til fem meter.

EU's samlede bidrag til Paris-aftalen lyder på en reduktion i udledningen af drivhusgasser på 40 procent i 2030 i forhold til i 1990.