Havvindmølle væltet

Onsdag sidst på eftermiddagen væltede en af møllerne i Nysted Havvindmøllepark. Det skriver Folketidende.dk.

Hos Ørsted, som ejer den snart 20 år gamle havvindmøllepark, har man endnu ikke en forklaring på, hvorfor vindmøllen med fundament er væltet.

- Der bliver nu igangsat undersøgelser, som gerne skulle give en forklaring på, hvorfor vindmøllen er væltet, fortæller kommunikationsansvarlig i selskabet Tom Christiansen.

Heldigvis var personalet, som servicerer vindmøllerne, ikke til stede, da vindmøllen væltede.

Ørsted oplyser desuden, at elkunderne på Lolland har ikke være berørt af hændelsen.

Ørsted har informeret Søfartsstyrelsen, som har udsendt varsel til skibe i farvandet om at holde afstand til den væltede mølle. Styrelsen oplyser, at møllen ligger delvist under vandet og ikke er afmærket. Det tilrådes skibsfarten at holde godt klar.

Ørsted ejer helt eller delvis foruden Nysted Havvindmøllepark også havvindmølleparker ved Anholt, Avedøre og Horns Rev. Nysted er den eneste af Ørsteds parker med den fundamentstype, som den væltede vindmølle står på.