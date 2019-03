Hedder ikke Lotto kupon

Spiludbyderen Danske Spil kritiseres for at have opfundet sine egne sprogregler og forsøge at få journalister og andre til at følge dem.

Kritikken kommer fra Dansk Sprognævn, efter en henvisning fra Danske Spil der angiver, hvordan man skal stave eksempelvis lotto.

Det skriver avisen Politiken, efter at Danske Spils pressechef, Marie Grabow Westergaard, har udsendt en mail til en række journalister, hvori det angives, hvordan Danske Spil ønsker sine varemærker omtalt.

Mailen er blevet bragt i fagbladet Journalisten. Her kan man se et skema fra mailen, over hvad der ifølge Danske Spil er den korrekte og forkerte måde at skrive ord som lotto, lottokupon og lottomillionæren.

Ifølge Danske Spil skrives de tre ord "Lotto" eller "LOTTO", "Lotto kupon" og "Lotto millionæren".

Danske Spils sprogregler er dog i strid med retskrivningsreglerne, forklarer direktør i Dansk Sprognævn Sabine Kirchmeier til Politiken.

- Jeg synes ikke, at det er passende for en overvejende statsejet virksomhed som Danske Spil at komme med henstillinger, der går imod officielle retskrivningsregler, siger hun til avisen.

- Det fremmer en kedelig tendens, som vi desværre ser mere og mere, hvor flere vælger at opdele ord, der skal skrives sammen ifølge dansk retskrivning.

- Det er en praksis, der skaber usikkerhed hos sprogbrugerne, og som vi ser på med stor bekymring.

Marie Grabow Westergaard forklarer til Politiken, at mailen kun var ment som en henstilling.

- Det handler jo om at beskytte sit varemærke, siger hun.

Danske Spil har tidligere tabt en sag om eneretten til ordet lotto. I 2010 fik en anden spiludbyder ved navn Lotto24 Højesterets ord for, at ordet lotto ikke er forbeholdt Danske Spil.