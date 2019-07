Hedebølgen raser: Her kan det blive 35 grader i dag

Hvis du synes, det var for varmt i går, er det nok en god ide at holde dig i nærheden af noget kølende i dag, torsdag, hvor hedebølgen kommer på sit højeste.

- Luften er lige et par grader varmere i dag, siger Thyge Rasmussen, vagthavende meteorolog ved DMI til Ekstra Bladet.

- Der er faktisk en mulighed for, at det kan blive helt op til 35 grader helt lokalt i Sydvestjylland.

Men det er ikke kun i det sydvestjyske, at det bliver super varmt.

- Derudover bliver det omkring 30 grader undtagen ved de østvendte kyster - der er vi mere omkring de 25 grader.

Onsdag nåede vi også lige at kravle op over de 30 grader.

- I går kom vi op på 31 grader ovre i Vestjylland, siger meteorologen.

DMi skriver også på Twitter, at der er udsigt til årets varmeste dag.

Udsigt til årets varmeste dag - i Sønderjylland kan termometret måske vise 35 grader. Mange steder kommer vi op mellem 25 og 33 grader, men ved kysterne stedvis "kun" nå 23 grader.

Solrigt der tidvis er sløret og på Bornholm stedvis kysttåge.

Se mere på https://t.co/kr6LXDT6WA pic.twitter.com/4s030BqCml — DMI (@dmidk) July 25, 2019

Byger i næste uge

Selvom varmen kan virke ulidelig, er det en god ide at komme ud og nyde den - for der er regn på vej.

- Det kulminerer her torsdag og fredag.

- Næste uge ser det ud til, at der kan komme nogle byger, og at temperaturen falder, så vi får 20-25 grader i stedet for.

Meteorologen fortæller, at det er usikkert, hvornår bygerne kommer, men DMI forventer, at vi skal et par dage ind i næste uge.