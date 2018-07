Heden kommer: Sådan skal du passe på

Temperaturerne kan komme helt op på 33 grader midt på ugen. Læs her, hvordan du undgår at blive syg af varmen

Temperaturerne i Danmark har længe været over, hvad man kan forvente af en sommer herhjemme, men det bliver snart endnu varmere.

DMI fortæller, at vi i de næste par dage vil få temperaturer over 30 grader flere steder i landet. Således der er rig mulighed for at nyde sine feriedage med en tur på stranden.

Men de høje temperaturer er ikke helt ufarlige for i takt med, at termometret viser over 30 grader, stiger risikoen for at dehydrere.

- Folk der er meget aktive udendørs, de har en større risiko for at blive dehydreret. Det er, fordi man skal af med den varme, man producerer, og det bliver sværere, jo varmere det er, siger Peter Bie, der er professor på Syddansk Universitet med speciale i kroppens væskebalance til Ekstra Bladet.

Børn og ældre

Både de yngste og de ældste er også særligt udsatte her i varmen.

- I takt med at man bliver ældre, bliver ens tørst-fornemmelse svækket. Altså mærker man ikke, at man er tørstig på samme måde som før, siger han.

Derfor skal de ældre 'bare' havde fokus på at drikke en masse vand, selvom tørsten ikke nødvendigvis melder sig.

- Børns tørst-fornemmelse virker helt fint, men de har let ved at negligere den, fordi de simpelthen bliver distraheret, når de er i gang med en god leg eller lignende, forklarer professoren.

Derfor er professorens råd til børneforældre, at man skal sørge for, at vandet altid er tilgængeligt for ungerne. Og at minde dem om, at de skal huske at drikke rigeligt med vand i sommervarmen.

- Lyt til din tørst

Hører man hverken til det ældste eller det yngste segment, er rådet ganske simpelt: Lyt til din tørst!

- Rent vand er det bedste mod dehydrering. Det er egentlig lige meget, om det er koldt eller varmt, bare man får rigeligt.

- Man kan ikke drikke for meget vand, siger Peter Bie.

Pas på direkte sol

- I det danske klima ser man sjældent, at folk får solstik, men når det bliver rigtig varmt, kan man risikere det, fortæller Peter Bie.

Derfor skal man passe på den direkte sol i timerne mellem 12 og 15, hvor den er stærkest.

Professoren fortæller, at symptomerne på dehydrering og overophedning er ukarakteristiske og diffuse.

- En dehydrering kan komme snigende ind på en, og pludselig er det sket. Derfor kan jeg kun understrege, at forebyggelse er det vigtigste, siger han.

- Hvis man kommer i en situation, hvor man kaster op og er meget utilpas, skal man straks søge professionel hjælp.

Dødelige temperaturer i Japan

Vi får det varmt her i Danmark, men i Japan har de det nu så varmt, at flere indbyggere er døde som følge af de glohede temperaturer.

De officielle tal lyder på, at 44 mennesker er døde siden 9. juli på grund af varmen. Alene lørdag mistede 11 personer livet ifølge CNN.

I byen Kumagaya var temperaturen lørdag 41,1 grader, som er det varmeste, der nogensinde er målt i Japan. Det er 12 grader højere end gennemsnitstemperaturen på den tid af året i Japan.

Japans Meteorologiske Agentur har nu rådet befolkningen til at holde sig ude af direkte sollys, drikke meget vand og benytte sig af klimanlæg.