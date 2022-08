Hedgefonde satser milliarder på italiensk kollaps

Den enes død, den andens brød.

Det må siges at være et mantra, som globale hedgefonde sigter efter. Tilsammen har flere globale hedgefonde i hvert fald investeret i omegnen af 39 mia. euro eller knap 290 mia. kr. i futures, som giver afkast ved kasse et, hvis de italienske statsobligationer falder i kurs.

Det skriver Børsen på baggrund af tal fra S&P Global Market Intelligence, som er beskrevet i Financial Times.

Det er den største formue, der er investeret i et økonomisk italiensk kollaps siden finanskrisen i 2008.

To elementer

Italien er eurozonens tredjestørste økonomi, og den massive spekulation mod Italien har rod i især to elementer.

Det første nedslag skyldes landets politiske usikkerhed, da Mario Draghi trak sig fra posten som premierminister, fordi dele af hans regeringsgrundlag trak gulvtæppet væk under ham. Draghi blev derfor nødt til at udskrive valg i utide.

Ifølge meningsmålingerne har italienerne udsigt til en regering med tre højrefløjspartier, når de går til stemmeurnerne 25. september.

Det skaber en stor politisk usikkerhed i støvlelandet, hvor forholdet til EU forventes at blive mere vaklende, mens der samtidig spekuleres i, hvorvidt Italien vil følge EU's fælles finanspolitiske spilleregler.

En anden væsentlig faktor i, at globale hedgefonde nærer så lille tillid til Italiens økonomi, er de skyhøje gaspriser, der kan ramme Italien hårdere end nogen andre europæiske lande - muligvis med undtagelse af vores nabo mod syd, Tyskland.

Ifølge Den Internationale Valutafond (IMF) kan de rekordhøje gaspriser medvirke til, at Italiens økonomi skrumper med over fem procent.

ECB mod hedgefonde

Mellem linjerne blev der under Den Europæiske Centralbanks (ECB) møde i juli i Frankfurt kastet en livline ud til især Italien, hvor ECB præsenterede sit nyeste våben mod en eurokrise, der går under navnet Transmission Protection Instrument (TPI).

Igennem TPI kan ECB købe statspapirer i økonomisk trængte lande i eurozonen, der skal forhindre, at rentespændet bliver uholdbart. Tiltaget skal netop sørge for, at globale hedgefonde med store økonomiske muskler, der satser på, at investorerne mister tilliden til italienske statsobligationer, har ECB som modvægt i deres milliardvæddemål.

Og ECB's indblanding har faktisk haft den konsekvens, at nogle af de store hedgefonde har holdt sig fra at løbe med på short-bølgen. Eksempelvis vil investeringsdirektøren i Norbury Partners, Decio Nascimento, ikke satse mod Italien, fordi han 'ikke vil gå i kamp mod ECB', siger han til Financial Times.

ECB's håndsrækning til Italien får dog ikke investeringsdirektøren i Bluebay Asset Management, Mark Dowding, til at ryste på hånden. Tværtimod siger han, at 'ECB ikke kan købe Italien', og derfor har han shortet støvlelandets tiårige statspapirer.

Han begrunder sin position med, at centralbanken ikke kan støtte et land i eurozonen uden finanspolitisk rygrad. Det tror han ikke på, at ECB kan tåle at gøre.

Renten på italienske tiårige papirer er nu på 3,7 procent, Spændet til de retningsgivende tyske Bunds er udvidet til 2,3 procentpoint mod 1,37 procentpoint ved årets begyndelse. Et niveau der for nuværende betragtes som inden for skiven, men en større udvidelse kan potentielt udløse en ny eurokrise.