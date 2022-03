Heftig debat: Vil have kødfrit byråd

I aften skal der i Skanderborg stemmes om 100 procent kødfrie måltider, når byrådsmedlemmer i fremtiden spiser sammen efter deres byrådsmøder.

Det er et forslag, som Enhedslistens Peter Kjær er kommet med.

Ifølge ham burde politikerne gå forrest, nu hvor det allerede er vedtaget, at de kommunale køkkener skal lave mere klimavenlig mad og spise mindre kød.

Men det er ikke alle byrådsmedlemmer, der er villig til at skifte hakkebøffen ud med couscous.

Signalværdi

Det er allerede vedtaget, at de kommunale køkkener i Skanderborg kommune skal reducere kødindkøbet og arbejde på mindre madspild og mere klimavenlig mad.

Derfor mener Peter Kjær fra Enhedslisten også, at de 29 medlemmer i byrådet, burde følge trop og gå skridtet videre: Ingen kød i byrådet.

- Det handler jo om at sende et signal og gå forrest. Du vil jo sagtens kunne vende dig mod mig og sige "hvad med jer politikere, burde I ikke også spise mindre kød?", men sådan er det ikke i byrådet lige nu. Hvis man ikke vil have kød til sin mad, skal man oplyse kantinen om, at man gerne vil have en vegetarisk ret - det burde være omvendt, siger Peter Kjær, der selv er vegetar.

Peter Kjær, byrådsmedlem fra Enhedslisten i Skanderborg kommune. Foto: Skanderborg kommune

Efter hvert byrådsmøde spiser medlemmer aftensmad fra kantinen, som ligger ved Rådhuset.

Kantinen er lejet ud til en privat, der står for driften. Derfor er kantinen altså ikke en del af de 45 kommunale køkkener, der er i Skanderborg kommune.

Et spørgsmål om tid

Om forslaget med et vegetarisk byråd bliver stemt igennem i aften, kan Peter Kjær ikke svare på.

Men ifølge den 60-årige politiker, er det blot et spørgsmål om tid, før det kommer.

- Jeg ville nødig have været den stakkels politiker, der i sin tid foreslog en byrådssal, om det ikke var på tide, at man stoppede med at ryge indenfor. I dag kunne vi jo ikke forestille os at tænde en cigaret.

- Derfor er jeg også sikker på, at det er et spørgsmål om tid, før vi ikke vælter os i kød mere - heller ikke i byrådet, siger Peter Kjær.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ingen vegetarmenu til Venstre

Hos Venstre er man noget uenige i forslaget om et kødfrit rådhus.

- Det er jo ikke, hvad vi spiser i byrådet, der er spændende. Peter Kjær er jo interesseret i, at man i alle kommunens institutioner og i ældreplejen hopper med på samme leg. Så begynder vi altså at snakke om borgerens frihed og danske værdier, siger Morten Møller, der er byrådsmedlem fra Venstre.

Morten Møller, byrådsmedlem fra Venstre i Skanderborg kommune. Foto: Skanderborg kommune

Ifølge Morten Møller bliver der allerede spist mere klimavenligt i byrådet i dag.

- Når jeg snakker med nogen af de ældre politikere, kan jeg forstå, at der bliver spist mere plantebaseret nu, og det er da heller ikke altid, jeg ser, der er kød på programmet. Det er også sundt at prøve noget nyt en gang i mellem, men vi skal også have noget at leve af, siger Morten Møller, der bestemt ikke stemmer for i aften.