Heftig SMS-aktivitet i dukke-sag

Dukke-sagen, der tirsdag morgen begynder ved Frederiksberg Byret, har vist sig at være alt andet end en almindelig straffesag.

Først blev tre mænd 23. januar 2021 anholdt og sigtet efter en særlig statskupsparagraf, der kan give op til 16 års fængsel, men det blev ændret, efter at Statsadvokaten var 'blevet klogere'.

Derudover har en af forsvarsadvokaterne undervejs i forløbet luftet en mistanke om magtfordrejning og politisk pres, fordi sagens anmelder hemmeligholdes.

Og senest har Ekstra Bladet afdækket, hvordan sagen tog fart i Statsministeriet på aftenen for hændelsen og indenfor få minutter involverede Justitsministeriet, PET og Københavns Politi.

Nu viser dokumenter tilmed, at sagen udløste en heftig SMS-aktivitet i Justitsministeriet henover de dage, hvor sagen udspillede sig.

Dukken, som blev hængt op og brændt af ved en demonstration i januar sidste år på Frederiksberg. Foto: Kenneth Meyer

Delvis mørklægning

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i dele af SMS'ernes indhold, og i en af beskederne fra 23. januar, hvor dukken blev brændt af, fremgår det, at politiets patruljer ved demonstrationen skulle være opmærksomme på lignende afbrændinger.

'Ift. til den brændende dukke af statsministeren er tilsynspatruljer indskærpet at være ekstra opmærksom på lignende manifestationer.'

Justitsministeriet hemmeligholder, hvem SMS'erne sendes til og fra i ministeriet, og samtidig mørklægges tidspunkterne for beskederne.

Dog fremgår det af en aktliste, at den interne korrespondance foregår henover 23. 24. og 25. januar 2021, hvor de anholdte også blev fremstillet i grundlovsforhør.

Rigsadvokat involveret

SMS'erne afslører desuden, at landets øverste anklager, rigsadvokat Jan Reckendorff, var involveret i sagen i et hidtil ukendt omfang.

Tilbage i maj gav udtalte han til Politiken, at han alene blev orienteret af Statsadvokaten om sagen.

'Rigsadvokaten blev i den konkrete sag efter helt sædvanlig praksis orienteret af Statsadvokaten i København om sagen. Hvad angår forløbet inden da – og behandlingen af sagen i øvrigt – henvises til Statsadvokaten i København og Københavns Politi,' lød det.

Artiklen fortsættes under billedet...

Rigsadvokaten, Jan Reckendorff, var i et hidtil ukendt omfang involveret i dukke-sagen, som tirsdag begynder ved Frederiksberg Byret. Foto: POLFOTO

Men SMS'er fra Justitsministeriet dokumenterer, at Rigsadvokaten løbende informerede embedsmændene om, hvad de anholdte blev sigtet for, og hvordan de enkelte grundlovsforhør forløb.

'RA (Rigsadvokaten, red.) oplyser, at den 3. anholdte i sagen om dukkeafbrændingen vil blive fremstillet i grundlovsforhør senere i dag. Sigtelsen vil være den samme som ift. de to, der blev fængslet i går ( 113, stk. 2, subsidiært § 266, jf. § 115).” (...) “Årsagen til, at den primære sigtelse opretholdes, er, at sagen fortsat efter forskes som en mulig overtrædelse af § 113, stk. 2.'

Og af to yderligere SMS'er fremgår det:

'RA (Rigsadvokaten, red.) har nu (...) oplyst, at fremstillingen af den 3. mistænkte i sagen om dukkeafbrændingen begyndte kl. 09.30.'

'RA (Rigsadvokaten, red.) har oplyst, at der er tale om samme fængslingsgrundlag som vedr, de to andre ( 266, stk. 115).'

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Rigsadvokaten.

Men han 'har ikke mulighed for at stille op til interview i den pågældende sag', lyder det fra presseafdelingen, der henviser til retningslinjerne om, at Rigsadvokaten orienteres i de sager, der handler om straffelovens kapitel 12 og 13 - herunder paragraffen om statskup (§113).

Læs SMS'erne

Ekstra Bladet har fået delvist aktindsigt i 10 ud af de i alt 17 SMS'er, der er journaliseret på sagen i Justitsministeriet og som blev udvekslet i dagene 23. - 25. januar 2021.

Dog hemmeligholder ministeriet, hvem der afsendte og modtog beskederne, og det samme er tilfældet med det præcise klokkeslæt.