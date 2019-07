Heftigt uvejr: - Meget kompliceret situation

Hvis du har pakket badedyrene og solcremen for at tage en tur på stranden, så skal du måske overveje at vende om.

I DMI's seneste opdatering fra klokken 09.00 varsler vejrtjenesten fortsat om uvejr i hele landet.

'Det er pt. næsten umuligt at sige, hvor der kommer mest nedbør, der vil være meget store regionale forskelle, nogle steder kommer der rigtig meget, og andre steder kommer der næsten igen nedbør', skriver DMI.

Samtidig kalder vagtchefen det for en meget kompliceret situation.

'Der kan både dannes kraftige byger på grund af solopvarmning og/eller koldfronterne, der løfter den varme og fugtige luft, der ligger over Danmark, og dermed udløser kraftig regn og torden med lokale skybrud og måske hagl. Denne vejrsituation ventes at strække sig fra tirsdag til onsdag aften', skriver DMI.

Et uvejr ramte Sydsjælland i starten af juni. Foto: Per Rasmussen

Vær beredt

Ekstra Bladet talte mandag med DMI, der havde en række gode råd til, hvordan man gebærder sig i uvejret.

- Det er en god ide at sørge for at få renset riste og tagrender og huske at lukke vinduer, hvis man tager hjemmefra og så videre.

- Man skal selvfølgelig også søge dækning, hvis der er lyn og torden, og tage høje for aquaplaning, hvis man kører bil. Altså udvise almindelig agtpågivenhed, siger Steen Rasmussen.

Ifølge det varsel, som DMI har sendt ud mandag, ser det ud til, at bygerne vil dannes over den sydvestlige del af landet for derefter at bevæge sig langsomt mod nordøst i løbet af dagen.

