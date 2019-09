Heidi raser over Føtex-annonce: - De skulle skal have fø-TÆSK!

Normalt forbinder man en klassisk kagemand med liv og glade dage.

Sådan endte det dog ikke for 59-årige Heidi Lyllof, der lørdag havde taget turen til Føtex i Rødovre Centrum, efter hun i tilbudsavisen havde læst, at der var 30 procent at spare på blandt andet kagemænd.

Eneste krav lød, at den skulle bestilles på forhånd, hvilket passede glimrende, da de først skulle fortæres mandag.

- Da jeg så møder op, får jeg at vide, at den SKAL bestilles tre dage i forvejen. Så koger jeg indvendig. Hvorfor filen er det ikke skrevet i annoncen. Dårlig markedsføring og spild af min tid, lyder det fra en rasende Heidi til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses det, at det ikke står noteret, at kagen skal bestilles tre dage i forvejen. Foto: Screenshot

'Naturligvis en fejl'

Heidi, der til hverdag er leder af en daginstitution i Herlev, måtte derfor kører fra Rødovre med en lang næse.

- Meningen var, at de skulle bruges til mine medarbejdere mandag. Det kunne jeg så ikke. Der var endda en stor stander, hvor tilbuddet også stod på, siger hun.

Siden tog hun selv handling og skrev direkte til Føtex, der erkendte fejlen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Screenshot

'Det er naturligvis en fejl at vi ikke har fået tydeliggjort dette. Jeg har sendt problemstillingen videre til vores planlæggere, så de er opmærksomme på dette fremover', lyder det blandt andet fra Føtex i svaret til Heidi, der dog stadig er forundret.

- De skulle have fø-tæsk, lyder det tørt.

Skal fremhæves

Fra Salling Group, der ejer Føtex, erkender man den uheldige situation.

'Vi er glade for, at jeres læser har noteret sig det gode tilbud, men er selvfølgelig ærgerlig over, at vi - som følge af planlægning og mange kagemænd - ikke kan levere dagen efter', lyder det blandt andet i et skriftligt svar sendt til Ekstra Bladet.

'Vi gør meget ud af at beskrive netop det på vores hjemmeside, så man kan bestille sin kage i god tid forud for den kommende begivenhed, og det vil vi også fremhæve i vores avis, hvis tilbuddet, der løber i den kommende tid, gentages', fortsætter de.

Heidi Lyllof kan dog stadig tidligst afhente sine kagemænd tirsdag eller onsdag, skriver de.

- Og så er det jo for sent, afslutter Heidi Lyllof.

Opdatering 20.54: Salling Group har lovet, at Heidi kan se frem til at modtage et par gratis kagemænd tirsdag eller onsdag.