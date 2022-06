Heidis ben blev amputeret efter lægefejl: 'Jeg har været rigtig sur og bitter

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, det ville ende sådan. Overhovedet ikke.

Sådan fortæller 44-årige Maria Claumarch fra Dragør, som på grund af en lægefejl ender med at få amputeret sit venstre ben, efter hun den 31. oktober 2018 bliver sparket af en hest.

Slaget gør, at hendes venstre knæ går af led. Derfor havner hun på skadestuen på Hvidovre Hospital, som sætter knæet på plads og efterfølgende indlægger Maria til observation for karskader. De konkluderer dog, at der ikke er tegn på større karskader - hvilket senere skal vise sig at få fatale følger.

Akut operation

To dage efter uheldet bliver Maria udskrevet med plan om operation på Bispebjerg Hospital. Her bliver hun opereret den 19. november 2018 for at rekonstruere de ødelagte ledbånd. Undervejs i operationen opdager lægen, at hendes venstre fod er bleg, og at der ikke kan mærkes puls i foden.

Maria bliver straks undersøgt af karkirurger på Rigshospitalet, som akut opererer hende. Under operationen opdager lægerne, at der i knæhasen sidder en blodåre, der er lukket til, og derved blokerer for blodforsyningen til underbenet.

Det er denne karskade, som Hvidovre Hospital har overset. Lægerne på Rigshospitalet laver en bypass og får genskabt blodforsyningen til underbenet.

Maria Claumarch arbejder til daglig som specialpædagog for unge med autisme og angst. Hun har en datter på fire år og en søn på 11. Foto: Jonathan Damslund

Ingen muligheder

Den 24. november må Maria endnu engang på operationsbordet, fordi der igen ikke er blodforsyning til foden. Det lykkes at genoprette blodforsyningen, men dagen efter er den gal igen.

Under en ny operation må lægerne konstatere, at der ikke er andre muligheder end at amputere Marias underben.

- Da de først sagde det til mig, troede jeg faktisk ikke, det var rigtigt. Jeg tænkte: 'Det her er jo kun en knæskade, hvordan kan det ende med, at jeg skal have et ben fjernet?'

Den 28. november får Maria amputeret sit underben.

Knap to måneder senere - den 17. januar 2019 - bliver Maria, efter komplikationer med stumpen, amputeret yderligere til over knæet.

Til dagligt kommer Maria Claumarch rundt med sin protese, kørestol eller krykker. Foto: Jonathan Damslund

En fejl

Men hvis lægerne i første omgang havde handlet anderledes, havde Maria højst sandsynligt stadig haft sit venstre ben.

Det vurderede Patienterstatningen i juli 2019. Her konkluderede de, at Hvidovre Hospital - den dag, Maria kom ind efter at være blevet sparket af sin hest - skulle have foretaget en CT-skanning for at finde ud af, om der var en karskade, der krævede behandling.

'Derved ville Heidi Maria Claumarch med overvejende sandsynlighed have bevaret sit venstre ben', lyder det i afgørelsen fra Patienterstatningen.

De fastslår desuden, at man efter almindelig anerkendt praksis ville have lavet en CT-skanning ved skader af den karakter, som Maria ankom til skadestuen med.

Maria har fra Patienterstatningen fået 74.000 kroner i erstatning, og fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har hun fået 440.000 kroner for tab af erhvervsevne. Hun venter fortsat på, at sagen om tabt arbejdsfortjeneste bliver afgjort.

Siden Maria Claumarch var tre år gammel, har hun reddet på heste. Hun underviser også unge med autisme og angst i ridning. Foto: Jonathan Damslund

Bange for hospitaler

Maria bruger nu protese, kørestol og krykker i sin hverdag - og hun ridder fortsat fire gange om ugen, så hun, fortæller hun, kan bibeholde 'en lille smule livskvalitet'.

- Der er mange, der efterfølgende har spurgt mig, om jeg er blevet bange for heste. Det er jeg ikke, men jeg er blevet bange for hospitaler, fortæller den 44-årige mor til to.

- Jeg tror ikke længere på, at det, de siger, nødvendigvis er det rigtige. Jeg har fået en mistro overfor det.

Førhen arbejdede Maria Claumarch 80 timer om ugen. Efter ulykken arbejder hun 18 timer om ugen. Foto: Jonathan Damslund

Sur og bitter

Maria fortæller, at hun har brugt meget tid på at være rigtig sur og bitter på lægen, der begik fejlen.

- Jeg har haft lyst til at skrive til lægen, hvor meget hun har ødelagt mit liv. Hvor hårdt det er, at jeg ikke kan gå med min datter ud i vandet eller spille fodbold med min søn, fortæller Maria Claumarch.

- Men jeg er nået frem til, at der ikke kommer noget godt ud af det. Det får jeg ikke mit ben tilbage af.