Heidis hjerteskærende opfordring fra børneafdeling: - Vi har et kæmpe problem!

Et opslag på Facebook, hvor Heidi Bild Granby efterlyser hjælp på børneafdelingen, er blevet delt mere end 5000 gange

HJÆLP........

Sådan starter Heidi Bryld Granby et opslag på Facebook, der er blevet delt mere end 5000 gange.

Sygeplejersken er frustreret over, at der mangler de vigtige vandmadrasser til nyfødte børn, og derfor har hun taget sagen i egen hånd.

- Vi har et kæmpe problem!!! Vi mangler vandmadrasser til de nyfødte børn. Nogle børn er så syge, at de skal ligge helt stille i nogle gange lang tid. De kan ikke tåle at blive vendt fra side til side.

- De madrasser / underlag vi har nu, giver desværre børnene tryksår, når de skal ligge længe. Det er forbundet med stor smerte og ubehag. Det har ikke været muligt for os at finde nogle der kan lave vandmadrasser der passer til vores senge ( 72 cm x 45 cm. Barn 2-6 kg ), skriver hun

Ekstra Bladet har været i kontakt med Heidi Bryld Granby, der ikke ønsker at tale med flere journalister, men vi har fået lov til at bruge opslaget.

Til Fyens.dk fortæller hun dog, at det har givet pote allerede.

- Der gik en time, fra jeg havde lagt billedet op, til de første henvendelser kom. Det gik rigtig stærkt om eftermiddagen og i går aftes, og der kommer stadig henvendelser. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, fortaltet Heidi Bild Granby onsdag morgen til lokalmediet.

Op mod 60 forskellige virksomheder og privatpersoner, der laver madrasser, har henvendt sig. Derfor skal hun nu sammen med sine kolleger til at gennemgå bunken.

Se hele opslaget herunder: