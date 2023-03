Hel by kaldt til lægetjek

Grindsted-forureningen spøger på ny.

Samtlige borgere i Grindsted har fået en personlig invitation til et lægetjek, hvis de har symptomer på sygdom, som kan have relation til den massive forurening fra Grindstedværket.

Det skriver DR.

Beboerne i Grindsted blev inviteret til lægen i starten af februar, og ifølge DR har over 100 personer allerede takket ja til tilbuddet om et lægetjek, som udføres af arbejdsmedicinsk klinik på Sydvestjysk Sygehus.

Det sker i forbindelse med tre nye sundhedsundersøgelser af forureningens effekt på borgerne.

Sygdomshistorik

Den voldsomme forurening i Grindsted stammer fra det tidligere Grindstedværket, som fra 1924 til 1962 dumpede massive mængder tungmetaller, medicinalprodukter og opløsningsmiddel.

Meget af forureningen løber nu under byen med grundvandet fra de tidligere dumpingsteder, og en undersøgelse fra DTU Miljø tilbage i januar 2018 kunne konstatere, at problemet er langt større end først antaget.

DTU's undersøgelse fik flere borgere til at stå frem med bekymringer over, hvorvidt forureningen gør borgerne syge - og specielt voksede en bekymring om, at flere borgere i Grindsted fik nervesygdommen ALS.

Efter to forskere tilbage i 2020 opfordrede til at kigge videre på forekomsten af ALS i byen, besluttede et enigt regionsråd, at sygdomsforekomsterne skulle undersøges på ny, som nu er igangsat.

