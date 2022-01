Hel by var mørklagt

Alle indbyggere i Ikast by i Midtjylland var uden strøm lørdag aften.

- Hele Ikast by er uden strøm pt., og vi formoder, at det har noget med stormen at gøre, men det ved vi ikke på nuværende tidspunktet.

- Forsyningsselskabet arbejder på at løse problemet, sagde Allan Riis, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, til Ekstra Bladet omkring klokken 19.

Omkring klokken 19.45 kom strømmen tilbage til Ikast, men forsyningsselskabet arbejder fortsat på at finde ud af, hvad der var skyld i afbrydelsen, oplyste Energi Ikasts administrerende direktør Jørgen Mosegaard kort før klokken 20.

Stormen tager fat

Men det var ikke kun mørklægningen af flere tusinde husstande i Ikast, der gav vagtchef Allan Riis rigeligt at se til.

- Jeg vil opfordre folk til at blive hjemme og kun køre, hvis det er absolut nødvendigt. Vi har mange meldinger om løse genstande, der flyver rundt, sagde han.