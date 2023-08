Hel nation rystet: Uhyggelige billeder fra plejehjem

En national skandale.

Sådan lyder det fra Rumæniens præsident, Klaus Iohannis, efter at forfærdelige billeder fra et plejehjem i landsbyen Bărdeşti har set dagens lys.

Myndighederne har lukket øjnene for de kummerlige forhold, som både ældre og handicappede lever under.

Alarmerende fund på et plejehjem i Rumænien.

Hun lå helt stille

Sagen begyndte at rulle i slutningen af juli, hvor en ung mand ifølge nyhedsbureauet AP slog alarm, fordi han frygtede for sin ven, som bor på plejehjemmet.

Herefter tog Georgiana Pascu, som er manager for organisationen Centre for Legal Resources i Rumænien, ud for at inspicere forholdene.

- Der var en meget ung kvinde, som så underernæret ud. Hun bevægede sig ikke, hun talte slet ikke, og hun lå på kældergulvet. Der var også en anden ung kvinde, som græd og bad om vand, fortæller Pascu til AP.

Foto: Center for Legal Resources

Blod og afføring

Hun kalder de scener, der mødte hende og kollegerne, for 'uhyrlige' og 'umenneskelige'.

På plejehjemmet fandt de således seks beboere, som boede i en rodet og møgbeskidt kælder, hvor de var omgivet af byggematerialer.

Fire beboere med alvorlige handicap lå på madrasser, som var fyldt med afføring, tis, blod og fluer.

Foto: Center for Legal Resources

Undersøgelse iværksat

Ifølge Georgiana Pascu havde de lokale myndigheder været på kontrolbesøg på plejehjemmet i Bărdeşti dagen før, uden det havde ført til anmærkninger.

Skandalen har nu ført til en retslig undersøgelse, ligesom to medlemmer af regeringen er trådt tilbage.

Det er dog ikke de eneste rystende beretninger fra plejehjem i Rumænien.

Tidligere i juli afslørede politiets razziaer på tre separate plejehjem nær hovedstaden Bukarest også udbredt misbrug og omsorgssvigt af ældre og handicappede mennesker.

Der dukkede i den forbindelse også billeder op af beboere, som var bundet til senge i beskidte værelser, og nogle udviste tegn på at have været udsat for fysisk mishandling.

Anklageren mener, at organiserede kriminelle bander står bag driften af plejehjemene. Der skulle være op mod tyve mistænkte i den seneste sag, beretter AP.