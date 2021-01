Hvis sovsen skiller, dur den ikke. Sådan er det også med corona-vaccinen. Den er meget følsom og skiller let, hvis den ikke bliver håndteret meget nænsomt. Er den skilt, skal den kasseres. Sundhedsstyrelsen regnede derfor med, at kun 90 procent af de indkøbte doser ville kunne bruges. Men sådan gik det ikke. Det viste sig nemlig, at man kan trække mellem 20 og 40 procent ekstra vaccine ud af glassene.

Derfor sker det

- Producenten af Modernas vaccine garanterer, at der er ti doser i hvert glas, men hvis man er forsigtig kan man få 11 eller 12 doser ud. Det er sværere med den endnu mere følsomme Pfizer-vaccine, hvor de garanterer fem doser i hvert glas, men der kan man trække seks-syv doser ud af den, forklarer praktiserende læge Niels Dreisler.

Han er med i corona-'task-force' og arbejder som læge på det lokale plejecenter i Brøndby, hvor man nu har vaccineret 150 borgere for første gang.

Det skabte lidt ekstra travlhed i begyndelsen, da man pludselig stod med flere vacciner end forventet, fordi den dyrbare væske kun kan holde kort tid efter den er tøet op.

- Men det gode er, at vi f.eks. i Region Hovedstaden nu får vaccineret 117 procent i denne omgang, siger han.

Praktiserende læge Niels Dreisler har også være en del af den corona-task-force, der har koordineret og planlagt vaccinationsplanen. Muligheden for at vaccinere flere end ventet kom bag på ham - på den gode måde. Privatfoto

- Når I kan trække så mange doser ud, er det så fordi, I sparer på hver dose?

- Nej, det sker, fordi producenterne vil være helt sikre på at levere en mængde som lovet, forsikrer Niels Dreisler, der også har været med til at styre den regionale planlægning og koordinering. Vi har nu korrigeret efter det nye antal doser, så vi fremover følger den allerede planlagte prioritering og rækkefølge.

- Hvem fik held i sprøjten og fik en uventet dose?

- Ved hvert plejecenter har man selvfølgelig først vaccineret de ældre, derefter det personale, der er i direkte kontakt med beboerne, køkkenpersonalet og de mere løst ansatte - og så de læger og personale, der er ude at vaccinere.

Vaccinen er så følsom, at der skal meget lidt til, før den bliver ødelagt. Til gengæld kan en nænsom håndtering give ekstra doser. Foto: Ritzau Scanpix

- Nogle enkelte steder har der stadig været få doser til overs, som man fik givet til borgere. Det ville jo være meget dumt at smide vaccinen ud, siger Niels Dreisler.

- Jeg har hørt om ét enkelt tilfælde, hvor man på et vaccinecenter - efter at have indkaldt alt, hvad man overhovedet kunne af personale - stadig havde to sprøjter tilbage. Det viste sig, at lægen kendte to, der stod højt på prioriteringslisten, som blev indkaldt.

- Et andet sted havde man én eller to doser til overs, men de måtte kassere dem, fordi de ikke kunne overskue at gå ud på gaden og hente to ind. For man skal stå til regnskab for, hvor de sidste par sprøjter er blevet af, forebygge eventuel nepotisme.

- Vil der nu komme stormløb på at få de ekstra doser?

- Nej, der bliver kun kørt vacciner ud til det antal, man har korrigeret for. Og er der ikke nok, så henter man flere på det lokale hospital undervejs.

Det er kun farmakologer og trænet personale, der får lov at håndtere den følsomme vaccine. Foto: Ritzau Scanpix

- Hvordan sikrer I jer, at dem, der vaccinerer, er omhyggelige nok?

- I Region Hovedstaden vaccinerer vi kun i centrene og på plejehjem, hvor vaccinen blive kørt ud og blandet op af en farmakolog, og trukket op af trænet personale, så man holder det i ganske få hænder. I andre regioner har man bedt de praktiserende læger om at vaccinere, men overlader selve opblandingen af vaccinen til hospitalspersonale.

De første danskere fik corona-vaccinen 27. december 2020.

