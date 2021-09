Hele landet badet i solskin: Op til 25 grader

Det gode sensommervejr fortsætter torsdag i hele landet.

Ifølge DMI kan vi nemlig se frem til helt op til 25 grader lokalt, og ellers sniger termometeret sig over de 20 grader for langt de fleste.

Men først skal solen lige brænde gennem et tyndt lag af skyer.

På Sjælland står man nogle steder op til tætte tågebanker, som dog også hurtigt forsvinder. Man skal derfor i de indledende morgentimer udvise ekstra forsigtighed i trafikken, lyder det fra DMI på Twitter.

Badet i solskin

Vest for Storebælt skal man lige have afviklet et skydække, før solen for alvor brager igennem, fortæller vagthavende ved DMI Jesper Eriksen.

- Først på dagen starter det mange steder med skyer, men solen vinder lige så sikkert som amen i kirken frem senere på dagen. Nogen steder skal man hen til midt på dagen, men så kommer den også.

- Øst for Storebælt er der lige nu varsel om tæt tåge, men det er snart passé. Til middag vil hele landet ligge badet i solskin.

I nat bliver det tørt og mest klart vejr med temperaturer mellem otte og 15 grader.

Generelt kan vi se frem til pænt vejr i september, lyder den opløftende melding fra DMI.