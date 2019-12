Hele landet samler ind til Sebbe

Mindre end to døgn efter at tre lokale borgere i Gl. Rye ved Silkeborg søsatte en indsamling til fordel for fem-årig dreng, som blev alvorligt kvæstet i en trafikulykke under Halloween, er pengene bogstaveligt strømmet ind.

- Det er helt overvældende flot, siger Henrik Valdorf Rasmussen, der er en af initiativtagerne.

Siden indsamlingen til fem-årige Sebbe blev annonceret i torsdags er der kommet langt over 10.000 kroner ind. Det præcise beløb holder indsamlerne indtil videre for sig selv.

- Der er kommet penge ind fra hele landet. Jeg kan sige, at det er et pænt stykke over de 10.000 kroner, lyder det fra Henrik Valdorf Rasmussen.

Sort uheld

Sebbe blev ramt af det sorteste uheld, da han om aftenen 31. oktober under Halloween blev skræmt af en maske og i panik løb direkte ind i en forbipasserende lastbil, der ikke kunne nå at bremse.

Ulykken var tæt på at ende fatalt. Drengen blev trukket hen ad asfalten. Han befinder sig fortsat på hospitalet med bl. a. et kompliceret bækkenbrud og har hele tiden haft sin nærmeste familie omkring sig.

- Det var en tragisk ulykke, som ingen kan lastes for, og det gik desværre ud over Sebbe. Heldigvis ser han ud til at komme sig, siger Henrik Valdorf Rasmussen.

Har brug for støtte

- Familien har haft en hård tid og har brug for al den støtte, vi kan yde. I en lille by som Gl. Rye kender vi hinanden. Jeg tror, alle har givet en skærv.

- Vi håber, at pengene kan give familien nogle gode oplevelser og glade stunder, for det trænger de til.

I løbet af i lørdag opstod der et tidspunkt så meget pres på indsamlingens mobilepay-nummer, at der blev oprettet endnu et nummer, som er 2384 4196.

Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet og clearet af med skattevæsnet. Pengene går ubeskåret til Sebbe og hans familie.

Ekstra Bladet har fået grønt lys af familien til at bringe fotos af Sebbe, men derudover ønsker de ikke at udtale sig.