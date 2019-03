Hele verden latterliggør pastorens 'mirakel'

En video med en sydafrikansk pastor, der genopliver en påstået død person, har ført til en ny internet-trend.

Trenden, går under navnet 'ressurection challenge', ironiserer over pastorens utrolige 'evner', og kommer til udtryk i små videoer, hvor private personer bliver 'genoplivet' på sjove måder.

En såkaldt challenge - eller på dansk ganske simpelt en udfordring - er et internetfænomen, hvor man udfordrer andre til at gøre noget vildt, skørt eller lignende. Et eksempel herpå er 'ice-bucket-challenge,' hvor man hældte eller fik andre til at hælde vand ud over sig selv.

Her er det en mere afklædt variant af udfordringen, den tyske supermodel Michaela Schäfer lader sig udsætte for.

Her er den nye Ice Bucket Challenge

I den nye virale challenge er det så pastoren ved navn Alph Lukau, der er omdrejningspunktet. Han er en del af en verdensomspændende kristen sekt kaldet Alleluia Ministries, og det var i forbindelse med en begravelse, at 'miraklet' - og videoen - opstod.

Ikke lang tid efter den originale video gik viralt, spredte hashtagget #ResurrectionChallenge på Twitter.

Du kan se den originale video og flere eksempler på #ressurrectionchallenge-videoer øverst i artiklen.