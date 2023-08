Hele weekenden: Trafik-kaos rammer København

Pride-parade, ironman og motorshow.

I København står weekenden i de store begivenheders tegn, men med det kommer også afspærringer og dermed trafik-kaos.

Først vil op mod 250.000 personer stimle sammen, når Copenhagen Pride-parade løber af stablen klokken 13 lørdag.

Starten går ved Frederiksberg Rådhus, inden paraden bevæger sig ad Allegade, Frederiksberg Allé, Vesterbrogade, Hammerichsgade, Studiestræde og til sidst Vester Voldgade, hvor det hele vil kulminere ved Rådhuspladsen.

Ruten vil ifølge TV 2 Kosmopol være spærret for krydsende trafik mellem 12.45 og 16. Der genåbnes dog løbende, efterhånden som paraden passerer.

Hurtige biler på Østerbro

Samtidig med paradens startskud begynder arrangementet Red Bull Showrun.

Her kommer hurtige biler til at indtage Øster Allé på Østerbro, og også det kommer selvsagt til at påvirke trafikken.

Søndag bliver det Ironman Copenhagen, der får trafikanter i og omkring København til at skulle væbne sig med tålmodighed. Foto: Tariq Mikkel Khan

Eventpladsen åbner klokken 13, inden showet starter en time senere. Arrangementet slutter klokken 17.

Arrangørerne opfordrer selv til, at gæster lader bilen stå derhjemme og i stedet cykler eller går til Øster Allé.

Ironman

Sidst, men ikke mindst er søndag dagen, hvor jernmænd og -kvinder skal prøve kræfter med Ironman Copenhagen.

I - og nord for - København vil over 2700 deltagere forsøge at tilbagelægge 3,8 kilometer i vand, 180 på cyklen og til sidst et maraton. Alt dette medfører, at der mange steder vil blive spærret for trafik.

Svømningen finder sted ved Amager Strandpark og starter klokken 7, inden der cykles nordpå ad Strandvejen. Ved Skodsborg går ruten mod udkanten af Hillerød, inden deltagerne vender tilbage til kysten og cykler mod København.

De knap 42,2 kilometer med løbesko bliver til sidst tilbagelagt i Københavns gader. Se alle ruterne her, hvor du også kan se, præcist hvor og hvornår der spærres af.