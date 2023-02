Helens vilde regninger: Over 300.000 kr. til tænder

- Hvis du ser mig i munden, vil du tænke: 'Nå, har du slugt pengene?', indleder 58-årige Helen Petersen.

Hun har indtil videre betalt 316.872,03 kroner til tandlægeregninger over 20 år.

Til sammenligning bruger danskerne mellem 30.000 og 500.000 kroner på tænder i løbet af et helt liv. Gennemsnitsregningen til tænder lyder på 140.000 kroner, oplyser Dansk Tandforsikring til Ekstra Bladet, som har indhentet data på baggrund af deres kunder.

Det er dog værd at bemærke, at de 140.000 kroner drejer sig om dem, der ikke har de helt store udfordringer med tænderne gennem et helt liv.

Helen Petersen er dog langt over gennemsnittet, hvad det angår.

Knytnæve i ansigtet

Det vil sige, at hun har regninger udelukkende til tænder for cirka 1320 kroner om måneden.

- For mig startede det for alvor, da jeg fik en knytnæve i hovedet for 15 år siden, som jeg aldrig meldte.

- Her blev en spytkirtel skadet, og efterfølgende har problemet rykket sig fra tand til tand, forklarer hun.

Hun ville ønske, at nogen for længst havde fortalt hende, at hun ville komme til at lægge en formue for at rende til tandlægen.

Desuden får Helen Petersen antidepressiver, fordi hun bekymrer sig om penge og regninger, men har fået at vide, at det skader tænderne.

- Så det er en ond cirkel.

Tandforsikring

Da tandlægeregningerne rundede 70.000 kroner for Helen Petersen, besluttede hun sig for at spørge ind til, om hun kunne få sig en tandforsikring.

- Dér kommer du aldrig ind, lød svaret fra tandlægen dengang og nok med god grund.

- Ligesom alle andre forsikringer dækker tandforsikringen ikke skader, som allerede er til stede, når forsikringen købes, hvilket fremgår af betingelserne og altid fremhæves af vores medarbejdere i dialogen med kunderne, har forsikringsselskabet Tryg tidligere oplyst Ekstra Bladet.

I nedenstående faktaboks kan du læse, hvem der kan tegne en tandforsikring hos de forskellige selskaber.

Aldrig færdig

Når Helen Petersen ikke kan få en tandforsikring, føler hun sig nødsaget til at blive ved med at punge ud hos tandlægen for at få styr på munden.

- Jeg har senest fået at vide, 'nu skal vi have ordnet den færdig, og så mangler du bare at få pudset op på nogle fortænder i munden'.

- Gud, det er løgn. For jeg har tandpine i højre side og har haft det i et stykke tid nu. Selvom jeg ingen af mine egne tænder har, så bliver det ved.

Helen Petersen har ikke været på ferie og andre sjove ting pga. regninger til tandlægen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det har kostet mange sjove oplevelser med familien, da over 1300 kroner månedligt er et stort indhug i økonomien, selvom hun har et arbejde som grafisk designer.

- Har du undervejs overvejet at skifte tandlæge, indhente tilbud eller sågar droppe tandlægen i en periode?

- Jeg har tit overvejet det. Problemer er, at jeg hyperventilerer, når jeg får midazolam (bedøvelsesmiddel, red.). Det er der mange tandlæger, som ikke vil give.

- Men hvorfor burde det overhovedet være aktuelt at skifte? Et hul i tanden er vel et hul i tanden. De har en faglighed og en uddannelse, så tandlægerne burde kunne se nogenlunde det samme.