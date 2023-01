Opdateret 12.40

Tidligere i dag landede en helikopter på Parkvej, mellem Gl. Vardevej og Eriksensvej i Esbjerg.

Det oplyste Sydjyllands Politi på Twitter.

Her skulle en helikopter nemlig til at lande på vejen, for at yde hjælp til en person, der havde fået et hjertestop, oplyser politiet.

Klokken 12.34 lød meldingen fra politiet at helikopteren var lettet igen med patienten, der meldes i stabil tilstand. Af den grund er Parkvej atter åben for trafik.