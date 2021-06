Helikopter med Colombias præsident om bord ramt af skud

En helikopter med Colombias præsident samt tre andre toppolitikere om bord blev fredag ramt af skud, da helikopteren befandt i luften nær grænsen til Venezuela.

Det oplyser præsident Ivan Duque i en meddelelse.

Ingen personer er kommet til skade under beskydningen.

- Det er et fejt angreb, siger Duque og tilføjer, at angrebet har efterladt skudhuller i helikopteren.

Billeder frigivet af præsidentens kontor viser, at helikopterens vandrette hovedrotor samt den lodrette halerotor er ramt af kugler.

Ifølge Duque blev tab af liv undgået på grund af det præsidentielle luftfartøjs 'særlige sikkerhedsfunktioner'.

Angrebet er det første mod en præsident i Colombia i næsten 20 år.

Myndighederne i Colombia har ikke oplyst, om skuddene blev affyret fra den venezuelanske eller colombianske side af grænsen.

Ud over Duque befandt Colombias forsvars- og indenrigsministre sig i helikopteren sammen med guvernøren for provinsen Norte de Santander, der grænser op til Venezuela.

Delegationen havde forladt byen Sardinata og var på vej mod grænsebyen Cúcuta, da den kom under beskydning.

Langs den lange grænse mellem Colombia og Venezuela har der den seneste tid været meldinger om kampe mellem bevæbnede bander, der forsøger at sætte sig på narkohandlen i området.

De to lande afbrød forbindelserne, efter at den konservative Ivan Duque kom til magten i 2018. Venezuela styres af den socialistiske præsident Nicolas Maduro.

- Vi er ikke bange for vold eller terrorhandlinger. Vores stat er stærk, siger Duque efter angrebet.

Sidste gang, en præsident i Colombia var udsat for et angreb, var i 2003. En bombe skjult i en bygning nær lufthavnen i byen Neiva eksploderede, kort før et fly med præsident Alvaro Uribe på valgturné skulle lande.

15 personer på landjorden blev dræbt, og 66 kom til skade. Regeringen beskyldte den siden hen opløste oprørsgruppe Farc for at stå bag angrebet.

Uribe, der var præsident fra 2002 til 2010, anses for at være Ivan Duques mentor.