Helikopter tilkaldt til færdselsuheld

En helikopter blev tilkaldt til et færdselsuheld, hvor to biler kørte sammen. Der viste sig senere, at der ikke var personskade

Nord for Vig på Gl. Nykøbingvej kørte en varebil og personbil sammen.

En helikopter blev tilkaldt til uheldet, men Midt- og Vestsjællands Politi har skrevet på Twitter, at der er ikke er nogen personskade.

Vagtchef i Midt- og Vestsjællands Politi Thomas Hartmann fortalte tidligere til Ekstra Bladet, at de ikke ved, hvorfor helikopteren i første omgang blev tilkaldet.

- Vi får anmeldelsen kl. 15.13, og da vores indsatsleder er på ulykkesstedet, får han en melding fra piloten om, at lægehelikopteren er på vej, siger han.

Vagtchefen fortalte yderligere, at det ikke var politiet, der tilkaldte den, men at det kan være en ambulance, der har vurderet, at det var nødvendigt, men efter ordensmagten fik et overblik over sitatuionen, blev det gjort klar, at der ingen personskade var.

Der var kun tale om materiel skade indtil videre.

Politiet oplyser klokken 16.20, at de fortsat vil være at finde ved færdselsuheldet, hvor de i en rum fortsat vil arbejde i området.