Helikopterfirma sælger tur til dansk EM-brag for 350.000

Seks danske fans har slået sig sammen om at booke et privatfly til Danmarks kvarfinale-brag i Aserbajdsjan på lørdag

Mens tjekkerne på humørbarometeret allerede er tjekket ud af EM, er euforien i Danmark til at føle på.

Fodbold-feberen raser. Faktisk så meget at seks fans er gået sammen om at booke et privatfly og flyve de små 4000 kilometer til Aserbajdsjan hovedstad, Baku.

Det er et tilbud, som Herning Helicopters står bag, og det koster den nette sum af 350.000 kroner, skriver TV Midtvest.

Udover transport frem og tilbage, består turen af fri bar, kaviar, tre retters gourmetmad om bord og altså kvartfinale-billetter til braget mellem Danmark og Tjekkiet på lørdag.

Virksomheden lagde et opslag på Facebook for to dage siden, og allerede samme dag havde seks fans slået til og købt pakken.

- Det er en flok midaldrende herrer. Der kommer til at være gang i den. De lød ikke som nogle kedelige typer, så de skal nok få det vildt, Stephan Erlandsen, der er indehaver af Herning Helicopters, til TV Midtvest.

Hiver Danmark sejren hjem lørdag, har Stephan Erlandsen lovet, at der ville komme flere pakkeløsninger til semifinalekampen, der skal spilles på det legendariske Wembley i London.