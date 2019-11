Helle Thorning-Schmidt lander ny bestyrelsespost

Helle Thorning-Schmidt er blevet en del af bestyrelsen i industrivirksomheden Carsoe.

Det skriver Jyllands Posten.

Den tidligere statsminister stoppede tidligere på året som direktør i den internationale børne- og nødhjælpsorganisationen Red Barnet for at forfølge en bestyrelseskarriere.

Herefter blev hun en del af vindgiganten Vestas' bestyrelse.

Carsoe ligger i Aalborg og blev i oktober sidste år solgt til kapitalfonden Solix Group.

Administrerende direktør i Carsoe Mikkel Klitgaard Jacobsen mener, at hendes globale perspektiv er vigtigt.

- Hun kommer til at åbne døre for os og give helt andre vinkler på virksomheden, end traditionelle forretningsfolk bidrager med.

- Vi er i gang med at internationalisere virksomheden og lave opkøb. Der bliver hendes globale perspektiv vigtigt, og i udlandet betyder det også meget at have en type som hende med, siger han til Jyllands Posten.

Carsoe er en førende producent og distributør af udstyr og løsninger til forarbejdning af fangst om bord på fiskefartøjer.

Helle Thorning-Schmidt afløste Mogens Lykketoft som S-formand i 2005 og var statsminister fra 2011 til 2015.