Hellere bare piger end pels

OVERBLIK: Side 9-pigen er en hund - her er dagens aprilsnarre

Den første dag i april er lig med aprilsnar.

Selv om flere medier har valgt at droppe traditionen, er der stadig masser af skæve historier, der forsøger at snyde læserne.

Her er et udsnit af dagens aprilsnarre:

* I Ekstra Bladet på side ni er den halvnøgne pige udskiftet med 'Dagens Dyr' - i dagens tilfælde hunden Fooly på ti uger fra Kikhavn, som 'vover pelsen'.

* Hos Information kan man læse, at metroen i København nu er blevet ramt af klimaforandringerne. Efter kraftig regn gennem vinteren er flere linjer midlertidigt lukket for at blive stabiliseret, så man undgår sammenstyrtninger.

Den ustabile undergrund har allerede ramt Hotel D'Angleterre, hvor der er kommet revner i hotellets eksklusive swimmingpool i kælderen. Nu overvejes et sagsanlæg.

* Hos Avisen.dk er nyheden, at regeringen har forbudt aprilsnarre i lyset af coronaudbruddet.

- Vi lever i en svær tid, som bestemt ikke opfordrer til misinformation og unødig forvirring. Derfor har regeringen taget det svære, men desværre uundgåelige skridt at forbyde alle aprilsnarre i danske medier, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

* Fængselsforbundet har en nyhed om, at Vridsløselille Fængsel i Albertslund skal genåbnes. Det skal huse personer, der har begået coronakriminalitet.

Den første fange er 63-årige Erna Nielsen fra Hadsund, der har fået halvandet års fængsel for at stjæle 150 milliliter håndsprit på Randers Sygehus.

* På Bornholm har den lokale afdeling af DBU besluttet at indføre en række nye regler til forårssæsonen i fodbold, da mange forventes at være berøringsangste, når landet igen åbner efter coronaudbruddet.

Blandt andet skal spillerne nu i bad inden kampstart, de skal bære handsker, jubel er forbudt, indkast er afløst af indspark, hjørnespark er afskaffet, og halvlege er fortid.

Desuden må dommeren under kampen kun bevæge sig i et afgrænset område på to x to meter, og der må ikke længere sælges pølser til tilskuerne.

* Folkebevægelsen mod EU er på banen med et budskab om, at Danmark skal beholde sommertiden, når den som forventet på et tidspunkt bliver afskaffet i EU.

På den måde vil Danmark være en time foran og vil derfor ikke behøve at indføre EU's regler og direktiver.

Partiet erkender dog, at det kun vil være gældende i sommerhalvåret. Derfor vil man fortsat arbejde på at få Danmark ud af EU.

* Foreningen Mensa, der er for folk med høj intelligens, har en god nyhed til landets børnefamilier.

I december var der flere historier om vrede forældre og triste børn, der forgæves var mødt op hos den lokale Ford-forhandler for at få udleveret huer kendt fra TV2-julekalenderen 'Tinka og Kongespillet'.

Men Mensa kan ved hjælp af en nyopfundet molekyleteknonologi omdanne toiletpapir til Tinka-huer, og dermed vil der ikke længere være mangel.