Hellerup-ugen afviklet: Færre sigtelser end sidste år

Så er der blevet gjort status på Hellerupugen i Skagen.

Udover at have været en uge, der bød på hørskjorter, lyserød vin og dyre biler, bød ugen blandt andet også på ikke mindre end tre anmeldelser for vold, ni overtrædelser af loven om euforiserende stoffer, otte sigtelser for spirituskørsel og en enkelt narkokørsel.

Det skriver Nordjyllands Politi.

Men selvom det måske lyder af meget, er antallet af sigtelser faktisk faldet sammenlignet med sidste år.

- Det glæder jeg mig naturligvis over – for det betyder, at det store flertal har haft en tryg og god ferieuge i Skagen, siger politikommissær Michael Karstenskov.

Han tilskriver det lave antal sigtelser et resultat af et tæt samarbejde med byens erhvervsdrivende samt en større synlighed af politi i byen døgnet rundt.

Kan stadig blive bedre

Politiet varslede allerede den daværende uge, at de ville oppe mandskabet ved dette års 'Hellerup-uge', eftersom de forventede, at indbyggertallet ville gå fra cirka 8000 til 50.000 mennesker.

Den ekstra indsats bestod blandt andet af en pop up-politistation på havnen og øget patruljering til lands og til vands.

Dog mener Michael Karstenskov, at der stadigvæk kan være plads til forbedringer.

- En sigtelse vil altid været en for meget, og vold er alvorligt, og vi efterforsker naturligvis sagerne, så vi kan få de skyldige stillet til regnskab, siger politikommissær Michael Karstenskov.