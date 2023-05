Helt blæst: Snart er det slut

Vind, vind, vind og atter mere vind.

Er du bosat i de østvendte dele af landet, er det nok sådan, du har oplevet de sidste mange dage, mens du har kæmpet dig afsted ind i mod dit arbejde på jernhesten med sved på panden.

Men frygt ikke kære lettere forpustede dansker, der er lys for enden af cykeltunellen. Ifølge DMI lader det til, at vinden skal aftage henover weekenden.

- Det ser ud til vindstyrken aftager fra en styrke på mellem 10-12 m/s. til cirka 5-6 m/s. i løbet af de næste par dage, fortæller Klaus Larsen, der er vagtchef ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Usædvanlig meget

Og er du en af dem, som føler, at du været genstand usædvanlig meget modvind på det seneste, er det ikke din egen indbildning. Det viser sig nemlig, at det rent faktisk har blæst mere end normalt for folk, der bor ud mod landets østkyster.

- Det har blæst usædvanligt meget det sidste stykke tid, mere end vi normalt ser, forklarer Klaus Larsen og uddyber:

- Grunden til, at der er så meget vind lige nu i københavnsområdet, er, at der har været en stærk østenvinden. Vi har været i periode, hvor højtrykket og lavtrykket har ligget relativt tæt på hinanden, og dermed presset vinden, som kommer ind over øst. Normalt oplever København en vestenvind, som aftager når den kommer ind over land, forklarer han.