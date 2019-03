Godt 500 elever fra Vejle valgte alle at sige nej til at lade sig overvåge

TIP OS: Har dit gymnasium nægtet at stille eleverne frit? Flere læsere og elevernes organisation fortæller, at det er sket flere steder i dag, men vi vil gerne høre fra flere læsere. Mail dit tip til tech@eb.dk

Et stort rundt 0.

Det var resultatet, da Rosborg Gymnasium & HF torsdag formiddag gik i gang med dagens terminsprøver.

Ingen af de godt 500 elever på skolen, som skulle til prøve, var interesseret i at installere spionprogrammet Den Digitale Prøvevagt. Der går i alt 1450 elever på skolen.

- Det kommer faktisk lidt bag på mig, at ingen vil være med, siger Hanne Hautop, der er rektor på Rosborg Gymnasium & HF til Ekstra Bladet.

Men reaktionen har været ventet.

- Både elever og forældre har fra begyndelsen været meget engagerede omkring det her. Jeg har brugt rigtig meget tid på at tale med dem.

Se også: Rektorer efter kritik: Spionprogram er ikke vores ansvar

Se også: Helt gymnasium boykotter spionprogram

- Hvad har du sagt til dem?

- Oprindeligt fik vi jo beskeden om, at programmet skulle prøves af under terminsprøverne i dag. Derfor var mit råd også, at hvis man vil klage, må man rette den til Undervisningsministeriet eller Datatilsynet.

- Men i går meldte jeg så ud, at ministeriet havde besluttet, at det skulle være frivilligt at deltage. Og ingen - 0 - vil bruge det.

- Hvad er det, som forældrene er bekymrede over?

- Det er sikkerheden ved systemet, og hvad der præcist gemmes. Der er også flere, som har sagt, at de vil have aktindsigt i alt, der gemmes om deres børn, hvilket jo vil blive en kæmpe administrativ opgave for os at løse.

Se også: Efter kritik af spionprogram: Kan ikke garantere elevers privatliv

- Hvad er vejen frem nu?

- Vejen frem for os er, at vi er en del af det danske uddannelsessystem. Så hvis ministeriet beslutter, at Den Digitale Prøvevagt skal være der, så retter vi os efter det. Sådan er det jo.

- Men personligt synes jeg, at løsningen i stedet burde være at stille nogle opgaver til de unge mennesker, der havde mere med virkeligheden at gøre, hvor de kan bruge de informationer, de finder på nettet.

- Og det kan godt være, at prøven så tager længere tid, men bliver der ikke brug for den her kontrol og overvågning. Og det er jo også den virkelige verden, de skal ud og agere i bagefter.

TIP OS: Har dit gymnasium nægtet at stille eleverne frit? Flere læsere og elevernes organisation fortæller, at det er sket flere steder i dag, men vi vil gerne høre fra flere læsere. Mail dit tip til tech@eb.dk

Se også: Gymnasieelever raser mod spionprogram