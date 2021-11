Helt ny sygdom fundet i Danmark: Følges tæt

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Et banebrydende fund af et nyt syndrom i USA bliver fulgt nøje i Danmark.

Den danske hæmatolog Jakob Werner Hansen bekræfter over for Ekstra Bladet, at de foreløbigt har diagnosticeret fem danskere med Vexas-syndrom. Men arbejdet stopper langtfra her.

Syndromen er ifølge forskeren er en sjælden sygdom, der kun rammer mænd og typisk de lidt ældre af slagsen. De klassiske ​symptomer er blodmangel, bindevævssymptomer, forandringer på lunger af kronisk karakter og hudforandringer.

Vexas blev for første gang beskrevet offentligt i tidsskriftet New England Journal Medicine i oktober 2020, og det fik Jakob Werner Hansen til at tage fat. Også i Danmark.

- Har du et overblik over, hvor mange der er blevet diagnosticeret med Vexas i Danmark. Om ikke andet så på Rigshospitalet?

'Der er fem patienter i Danmark, alle diagnosticeret på Rigshospitalet indtil videre, men vi er ved at undersøge patienter fra andre steder i landet,' skriver Jakob Werner Hansen til Ekstra Bladet.

Foto: Jens Hartmann Schmidt/Ritzau Scanpix

Følger den tæt

Hele årsagen til, at sygdommen opstår, er meget teknisk, men ​ifølge hæmatologen sket det på baggrund af en mutation i UBA1-genet, som er placeret på x-kromosomet. Det er en almindelig proces, at der hele tiden opstår mutationer med aldringen, og hvis man er så uheldig, at det rammer lige UBA1-genet, så får man dette syndrom.

- Hvordan er den proces, I nu er i gang med for at finde ud af, om nogle af de mennesker uden diagnose i aldersgruppen har det her syndrom?

'Vi har nu identificeret syndromet og har i gang med at gøre opmærksom på syndromet, for at vi kan blive klogere på syndromet, bedre karakterisere det og i sidste ende finde bedre behandlingsmuligheder. Vi laver forskning i laboratoriet for at blive klogere, samtidig med at vi jo skal gøre det bedste for patienterne,' skriver Jakob Werner Hansen til Ekstra Bladet.

Ingen behandling

Samtidig fortæller Jakob Werner Hansen, at diagnosen stilles med en dna-undersøgelse, der kan foretages på Rigshospitalet. Desværre er der ingen behandling på nuværende tidspunkt.

'Der er desværre kun symptombehandling, som situationen er nu. Men vi forsøger at finde nye behandlingsmetoder, hvilket der også arbejdes på internationalt,' skriver Jakob Werner Hansen til Ekstra Bladet.

Sygdommen er ifølge Dagbladet også blevet registreret i Norge, hvor en 76-årig mand har mistet livet efter at have været diagnosticeret med syndromet.

Hæmatologen har tidligere fortalt, hvordan amerikanernes artikel kun havde været publiceret i få dage, da han læsten den og hurtigt fik en mistanke. Patienternes symptombillede var så klart beskrevet, at han straks kunne genkende det hos mindst én af sine patienter.