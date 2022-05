Helt nye tal: Terrorberedskab rykker ud hver anden dag

For første gang nogensinde har et medie fået indsigt i, hvor mange gange Region Hovedstadens særlige terrorberedskab (TEMS) rykker ud til aktioner.

TV 2 Lorry kan på baggrund af tal fra Region Hovedstaden fortælle, at den særlige enhed i perioden 2018 til 2020 er rykket ud mellem 163 og 208 gange om året - eller cirka hver anden dag i gennemsnit.

TEMS-enheden (Tactical Emergency Medical Service) blev oprettet i december 2018 og består af 15 paramedicinere og 15 læger, der har været igennem en specialiseret træning, så de kan hjælpe nødstedte og skadede personer under forhold, hvor personerne befinder sig i områder, som endnu ikke er sikret af politiet.De rykker ud i en af Region Hovedstadens fem akutbiler, der er klar og bemandet til TEMS-aktioner hver dag, hele dagen, året rundt.

- De kører helt almindelige akutlæge-opgaver, men kommer der noget, hvor der er brug for TEMS, så sender man den bil. Det er derfor også et ret omkostningseffektiv, da enheden ikke koster Region Hovedstaden noget ekstra, fortæller Henrik Alstrøm, der er daglig leder af TEMS, til TV 2 Lorry.

Enheden blev lanceret med det formål at kunne agere under terrorangreb, skoleskyderier eller andre situationer, hvor der kan være flere tilskadekomne på et sted, og hvor det vil tage lang tid for politiet at sikre stedet.

Med skudsikre veste, hjelme og tasker til at behandle op mod 30 personer ad gangen, tilser teamet de sårede personer, der ellers skulle vente på, at det var sikkert for ambulancefolkene at komme ind og behandle dem.

- Vi er sat i søen for at kunne agere ved skoleskyderier og terrorangreb, men det har vi heldigvis ikke meget af i Danmark, forklarer Henrik Alstrøm, der har været med siden begyndelsen.

Han fortæller, at de mange udrykninger skyldes, at det har vist sig, at der har været et behov for et specialtrænet team, der kan agere i tilspidsede situationer.

- Det kan være knivstikkerier eller skyderier, hvor politiet stadig er nødt til at sikre skadestedet. Der kan vi komme ind til patienten med det samme i stedet for at vente på, at skadestedet er sikret.

- En anden type aktioner er under politiopgaver, hvor der kan være risiko for, at nogen kommer til skade. Den sidste type aktioner, der fylder en del, er ved opgaver med udadreagerende psykisk syge, hvor vi typisk er med for at hjælpe med at få dem indlagt, hvis vi vurderer, der er behov for det, siger Henrik Alstrøm.

Antallet af TEMS-aktioner glæder Rasmus Dahlberg, der er lektor ved forsvarsakademiet. Han forklarer til TV 2 Lorry, at det er med til at holde enheden skarpe og veltrænede til at agere i de situationer, de er sat i verden for.

- Et beredskab skal jo bruges og trænes. Det er ligesom en muskel. Det kan ikke nytte noget, at man har et højt uddannet TEMS hold, der ikke er klar, når der så sker noget. Det burde udbredes til hele landet.

- En krisesituation er en situation, hvor det ikke at handle også er at handle. Man kan ikke bare vente og finde en løsning dagen efter. Derfor er man nødt til at have en procedure på plads. Ved angrebene i London og Paris (angrebet på Batanclan, red.) så man, at den gamle tilgang, med at politiet skulle sikre området før de andre kunne lave deres arbejde, ikke virkede. Man fandt jo ud af, at folk var døde, når de kunne få behandling, siger Rasmus Dahlberg.