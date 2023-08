Helt spærret: 'Forvent kø'

Forlænget rejsetid på Hillerødmotorvejens forlængelse, der er spærret i begge retninger. På Helsingørmotovejen meldes der ligeledes om risiko for kø på grund af akut vejarbejde

Opdatering klokken 14.19: Hillerødmotorvejens forlængelse er igen åbnet i begge retninger.

Fredag eftermiddag er Hillerødmotorvejens forlængelse helt spærret i begge retninger.

Det er et væltet træ, som har ført til, at vejen er spærret mellem rute 6 og Allerød N.

'Forvent kø,' lyder meldingen fra P4 Trafik.

Trafikken ledes fra ved Hillerød Ø og Allerød N, mens man arbejder på at fjerne træet.

Akut vejarbejde

På E47 Helsingørmotorvejen mellem Nivå og Humlebæk er der ligeledes problemer.

Her er der opstået behov for 'akut vejarbejde', som dog kan passeres via nødsporet.

'Men det kan give forlænget rejsetid i forbindelse med myldretiden fredag,' oplyser Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet oplyser til Ekstra Bladet, at det er et slaghul i vejen, som skal udbedredes.

- Det vil tage noget tid, de regner først med at være færdige i løbet af lørdag morgen. Men man kan godt passere, lyder meldingen.