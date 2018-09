Helt til hest: Politiet mangler borgernes hjælp til nye transportmidler

I finansloven 2018 blev der afsat penge til, at der igen skal politiheste på gaderne. Derfor søger politiet nu de helt perfekte krikker til staben

Firbenede i uniform.

Det er efterhånden mere end fem år siden, at politihestene blev fjernet fra de danske gader, men nu skal de anderledes patruljer i gang igen.

Problemet er dog, at politiet mangler heste. Og her kommer borgerne ind i billedet.

Det fortæller Jakob Søndergaard, der er vicepolitiinspektør og leder af Rytterisektionen i Københavns Politi.

- Politikerne har givet os penge til at få politihestene tilbage, og derfor søger vi nu heste, som kan indgå i vores Rytterisektion, siger han til Ekstra Bladet.

Det betyder, at borgere, som mener, at de har den helt rigtige hest i stalden, nu kan sælge den til Københavns Politi. De tager dog ikke imod hvilket som helst gammelt øg.

Artiklen fortsætter under billedet:



Politihestene blev sidst taget ud af faget i 2012. Men nu skal de tilbage igen. Foto: Ritzau Scanpix

Et stort og stærkt dyr

Politiet har opstillet en række kriterier for, at en hest kan passe ind i Rytterisektionen.

- Det er vigtigt, at vi får store og stærke dyr. De skal kunne holde til at gå rundt på asfalt med en rytter på ryggen en hel dag. Derfor kan vi desværre ikke tage imod ponyer eller lignende, lyder det fra vicepolitiinspektør Jakob Søndergaard.

Helt konkret skal hestene helst være vallaker (kastrerede hingste, red.), mellem fem og ti år, og mellem 167 og 175 centimeter over ryggen.

- Vi kommer ud og vurderer de enkelte heste, og den skal også kunne bestå et helbredstjek og en miljøtest, siger Jakob Søndergaard.

- Men hvad så med ryttere - søger I også sådan nogle?

- Nej, dygtige ryttere har vi mange af, så det kniber ikke på den front. Det er mere med de firbenede.

- Hvad vil I give for den helt rigtige hest?

- Jamen vi følger markedsværdien. Vi ved godt, hvordan man vurderer en hest, og en hest er det værd, som den er værd. Vi indgår selvfølgelig en retfærdig aftale med sælger, som begge parter er tilfredse med, siger Jakob Søndergaard.

Fakta: Politiheste gennem tiden Danmark har haft politiheste på gaderne af flere omgange. Senest var fra 1998 til 2012, hvor de blev droppet. Hestene blev genindført i 1998 efter en lang pause siden 1970'erne, hvor de sidst blev afskaffet. I 2017 vedtog politikerne dog, at politihestene igen skulle på finansloven, og der blev således afsat otte millioner kroner til projektets genoptagelse. For at blive betjent på hesteryg, skal man have været mindst fem år i tjeneste. Man skal naturligvis også kunne ridde, hvilket man bliver testet i. Kilde: Politiet Vis mere Luk

Artiklen fortsætter under billedet:



Hvis nogen bliver anholdt

Der er afsat otte millioner på finansloven til, at hestene med betjente skal tilbage i gadebilledet. Men det betyder ikke, at de kommer til at galoppere rundt på må og få tilfældige steder.

- Det er meningen, at de skal patruljere i områder, hvor der er mange turister. Ikke nødvendigvis kun udenlandske turister, men i forsamlinger. For eksempel i Amaliehaven i København eller ved Den Lille Havfrue, siger Jakob Søndergaard.

Hestene skal altså ikke indsættes, hvis der er tale om tilspidsede situationer ved for eksempel en ophedet fodboldkamp. De kan også lånes ud til andre landsdele.

Artiklen fortsætter under billedet:



Arkivfotoet her er fra sidst, der var politiheste i Danmark. Her er det politiassistent Kristian Madsen på Avanti og politiassistent Michael Kaus på Gozz. Foto: Ole Buntzen

- Rider I med dobbeltsæde i tilfælde af, at nogen bliver anholdt og skal med jer?

- Nej, det gør vi dog ikke. Hvis det sker, at vi skal foretage en anholdelse, så tilkalder vi assistance, som kommer med en vogn, siger vicepolitiinspektøren.