'Helt usædvanlig sag': Dansk virksomhed politianmeldt

- Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at det kunne ske for nogen dansk virksomhed med den kontrol, siger administerende direktør

Den Hundested-baserede virksomhed Mille Foods er blevet politianmeldt af Fødevarestyrelsen.

Det sker, efter at man har stoppet eksporten af 400 paller med modermælkserstatning, der er virksomhedens kerneprodukt.

Det bekræfter Fødevarestyrelsens chef i afdelingen Fødevare København, Jakob Munkhøj Nielsen, til erhvervsmediet Finans.

- Mille Food har omgået reglerne, og vi sanktionerer på det. Vi har orienteret de kinesiske myndigheder, varerne bliver trukket tilbage, og vi har stoppet eksporten indtil videre fra Mille Food, siger Munkhøj til Finans med henvisning til de 400 paller.

Omregnet svarer de 400 paller til knap 200 tons modermælkserstatning.

Ledelsen fyret

Den danske virksomheds nu fyrede direktør, Steve Wang, er anklaget for ulovligt at have importeret valleproteinet lactoferrin fra sandsynligvis Kina, hvorefter det er blevet brugt i Mille Foods' egne produkter.

Det blev opdaget efter et kontrolbesøg, og pallerne med modermælkserstatning blev herefter beslaglagt.

Hos Mille Food har sagen indtil videre ført til tre fyringer i ledelsen, heriblandt Steve Wang samt kvalitetsdirektøren og fabrikschefen.

'Helt usædvanlig sag'

Fødevarestyrelsen kalder sagen 'alvorlig'.

Også Jørgen Hald Christensen, der er administrerende direktør i Mejeriforeningen, er overrasket over sagens omfang.

- Det er en helt usædvanlig sag. Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at det kunne ske for nogen dansk virksomhed med den kontrol, jeg ellers kender fra virksomhederne og deres holdning til sporbarhed, siger Jørgen Hald Christensen til Finans.