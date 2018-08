Helt vildt! Kajakroer får KÆMPE overraskelse

- Det skete alt sammen så hurtigt, der var ingen tid til at tænke, siger manden i kajakken

Amerikanske David Rogers fik sig en yderst sjælden oplevelse, da han for nylig var ude at sejle i kajak langs kysten ved californiske Moss Landing.

Ud af ingenting kom der nemlig pludselig en fuldvoksen pukkelhval op af vandet foran ham, og selvom den ikke var ude på at angribe, var den alligevel faretruende tæt på.

- Jeg vidste, at hvalerne ikke var ude på at angribe eller skade mig, så jeg bevarede roen og prøvede at holde balancen, da en af hvalerne skubbede min kajak så den næsten væltede, fortæller David Rogers til Caters News.

- Jeg kan huske, at jeg tænkte på at holde fast i min pagaj, da jeg ikke havde lyst til at miste den.

- Det var en utrolig, skræmmende og spændende oplevelse, lyder det fra kajakroeren.

Her dukker en pukkelhval op nærmest inde i en havn i Alaska. Video: Caters