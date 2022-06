Helt vildt: Kan score kæmpe gevinst

Har du et 30 års afdragsfrit lån med en procent i rente?

Så kan det være tid til at konvertere dit boliglån. Der er nemlig en stor gevinst i sigte for netop den gruppe af boligejere, som hjemtog deres lån i 2020 eller 2021.

Kurserne rasler ned i øjeblikket, hvilket betyder, at man kan barbere en del af sin restgæld af.

Største gevinst

Det 30 års afdragsfrie lån kan i skrivende stund indfries til kurs 69,8, skriver Finans. Det betyder helt lavpraktisk, at det kun koster 700.000 kroner at indfri et lån på én million kroner.

Mediet melder, at det er den største gevinst i nyere tid. Kurserne falder i øjeblikket markant, fordi renterne samtidig stiger på de eksisterende lån.

Netop de høje renter gør da også, at nogle personer - hovedsagligt ældre - fortsat holder fast i deres étprocentslån for at sikre en lav månedlig ydelse resten af livet.

- Vi har rigtig mange kunder, der har hjemtaget dette lån. De (ældre, red.) har dog en langt mindre tilbøjelighed til at lave en omlægning med restgældsreduktion for øje sammenlignet med låntagere i de mere traditionelle fastforrentede lån, siger Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark, til Finans.

Overvejer at skifte

De stigende renter har fået rigtig mange danskere til at overveje at lægge deres realkreditlån om. Og der kan være mange penge at skære af sin gæld, hvis man opkonverterer - altså optager et lån med højere rente - fordi kursen på obligationer lige nu er lav.

Hos Nordea genkender man tendensen, og mange benytter sig også af muligheden for at omlægge lån lige nu.

- Den store interesse skyldes de stigende renter, der har fået kursen på de fastforrentede realkreditlån til at falde, og som har gjort det attraktivt for mange at lægge deres lån om, siger Nordeas boligøkonom og chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann.

Interessen for at opkonvertere boliglån er altså massiv - men hvilket lån skal du omlægge til?

