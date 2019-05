Helt vildt: Kvinde føder på forsædet i bil

- Der er en baby på vej!

Sådan lød en mors skrig, da hun sad på forsædet i en bil, i mens hendes mand kørte mod nærmeste hospital.

Hele den spektakulære fødsel blev optaget på video.

Amerikanske Rudia Napier fik voldsomme veer 25. maj og hastede mod hospitalet med sin mand, Michael Anthony Addisons, og deres tre børn.

Undervejs kunne kvinden mærke, at hun var nødt til at presse. Babyen var godt på vej.

Forældrenes ældste søn, Jayden, hev mobilen frem og begyndte at optage sin moders fødsel.

Under de dramatiske optagelser kan man høre moderen og børnene skrige. Indenfor ganske få minutter sidder moderen med sin lille nyfødte pige i favnen.

Sidenhen har familien medvirket i et tv-indslag, som det amerikanske medie KTNV News har lavet, hvor faderen, Michael, fortæller, at alle har det godt - og at deres datter ikke har lidt nogen last, efter at være blevet født på forsædet i bilen.

Familien har døbt den lille pige Jolee.

Videoen er skrivende stund blevet set over ni millioner gange.