Heltehunden Ping Pong redder nyfødt baby

Den handicappede hund Ping Pong har fået heltestatus i sin thailandske hjemby Ban Nong Kham.

Ping Pong, som kun har tre funktionsdygtige ben, tiltrak sig opmærksomheden fra sin ejer, Usa Nisaika, da den blev ved med at snuse ved et stor bunke jord.

Ejeren fik et chok, da han så, hvad hunden havde snuset sig frem til.

Den skriver The Guardian og BBC.

Familien elsker Ping Pong. Foto: KHAOSOD

Hændelsen fandt sted onsdag i det nordøstlige Thailand.

Da ejeren nærmede sig den store bunke jord, kunne han se, at Ping Pong havde snuset sig frem til en lille nyfødt dreng.

41-årige Usa Nisaika fik hurtigt den lille dreng op i sin favn og løb mod nærmeste hospital. Her blev han også mødt af det lokale politi.

Det kom hurtigt frem, at den lille baby var blevet begravet levende. Politiet konstaterede efterfølgende, at en 15-årige pige stod bag det.

Politikommissær Panuwat Puttakam, som arbejder ved det lokale politi Cham Phuang, udtaler følgende om sagen:

- Vi har nu taget den 15-årige pige i forvaring. Hun er i øjeblikket i kontakt med en psykolog. Hun var bange for, hvordan hendes forældre ville reagere på, at hun havde født. Hun har fortalt, at det var en impulsiv beslutning, og at hun fortryder det, siger han.

Panuwat Puttakam fortæller også, at de har været nødsaget til at sigte hende for mordforsøg, men at hun forhåbentligt grundet sin alder og den pågældende situation, kan få en mildere dom.

Ping Pong mistede sit ene ben i en trafikulykke. Foto: KHAOSOD

Seks-årige Ping Pong bliver nu rost for sit arbejde, da den lille baby med stor sandsynlighed ikke var blevet fundet.

Ping Pong blev lam i et af sine ben efter en trafikulykke, men dens ejere kunne ikke drømme om at skille sig af med ham.

- Han er en god dreng og meget loyal. Han hjælper mig, når jeg arbejder. Nu elsker hele min landsby ham. Det er fantastik, at han fandt og reddede babyen, siger ejeren, Usa Nisaika.

Den nyfødte baby, som Ping Pong fandt, er nu overladt til den 15-åriges piges familien, som har lovet at tage sig af den lille dreng.