Helvedes til højtid

Julen i fare for for at blive aflyst hos flere familier, fordi corona - igen - har lagt sig som en tung skygge over højtiden

Danskernes coronaberedskab er godt i gang med at mobilisere sig rundt omkring nu, hvor smittetallene giver god grund til at passe ekstra godt på hinanden. Men det sker desværre bedst ved, at man ofte slet ikke er sammen med nogle af dem, man holder allermest af.

Alenlange køer i bybilledet mange steder var ikke noget særsyn mandag. Således også i Aarhus, hvor ængstelige borgere for en sikkerheds skyld ville lade sig kvikteste inden mødet med familie og venner - hvis de altså ikke gik hjem med en positiv test eller måske på forhånd havde besluttet sig for at indskrænke antallet rundt om julebordet.

Nanna Panduro og hendes mor, Lise Thomsen, har allerede vinket farvel til at være sammen med Nannas lillebror Lasse, der bor i København.

Lise Thomsen og datteren Nanna Panduro må undvære Nannas lillebror i julen, fordi han er testet positiv med covid-19. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg har lige besøgt ham i København i weekenden, og efter at han er blevet testet positiv, tager jeg både en kviktest nu og de obligatoriske pcr-test på onsdag og på fredag. Det er virkelig ærgerligt, at han ikke som planlagt kan komme til Aarhus og holde jul sammen med os, siger Nanna Panduro, der arbejder på restaurant og personligt har det mere afslappet med julen end resten af familien.

Det understreges af, at da hendes bror senest for to år siden ikke kunne være med juleaften, overtalte hun forældrene til at lave en 'sushi-jul' i stedet for den traditionelle menu med and og flæskesteg.

- Vi har heldigvis ikke haft corona tæt på før nu, og sidste år holdt vi en helt normal jul, så vi skal nok klare det, siger Lise Thomsen, hvis tillid til myndighederne er uformindsket trods den markante udvikling med stigende smittetal.

Hjemsendelse af elever gjorde ondt

Det samme kan siges om Torben Jensen Fugl og Minna Uhrenholt. Ægteparret fra Todbjerg nord for Aarhus er som de fleste andre trætte af mundbind og restriktioner, men de bakker 100 procent op om myndighedernes anvisninger.

- Det burde alle gøre, men sådan er det jo desværre ikke helt. Vi ville komme både nemmere og hurtigere igennem pandemien, hvis alle lod sig vaccinere og i det hele taget viste mere tillid til de eksperter, som har forstand på, hvad de snakker om, siger Torben Jensen Fugl.

Torben Jensen Fugl og Minna Uhrenholt har i alt fem voksne børn og i det hele taget en stor familie, men de skal 'kun' være sammen med fem af dem juleaften nu, hvor corona har lagt sin skygge over højtiden for andet år i træk. Foto: Claus Bonnerup

Både pensionisten Torben Jensen Fugl, 67, og malerfaglæreren Minna Uhrenholt, 62, ærgrer sig over, at coronaen sætter sine begrænsninger, men de glæder sig stadig over hyggen, samværet og den specielle stemning.

- Det påvirkede mig mere (i negativ forstand), da vi skulle sende eleverne hjem i op til 12 uger ved den første nedlukning i marts sidste år, siger Minna Uhrenholt med henvisning til sine malerelever på Aarhus Tekniske Skole.