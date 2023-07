Hemmelig bonus-aftale til Möger

En årsløn i omegnen af otte millioner kroner rækker ikke, når Torben Möger Pedersen til oktober stopper som administrerende direktør for PensionDanmark.

Oven i den faste millionløn har pensions-kæmpens mangeårige direktør nemlig fået en hemmeligstemplet fratrædelsesaftale, som kommer i spil til efteråret, hvor han samtidig fylder 68 år.

Det oplyser PensionDanmarks nytiltrådte bestyrelsesformand, 3F-formand Henning Overgaard, til Ekstra Bladet.

'I forbindelse med det kommende direktørskifte i PensionDanmark er der indgået en fratrædelsesaftale, som ligger i forlængelse af vilkårene i den afgående direktørs kontrakt', meddeler han i en mail via PensionsDanmarks presseafdeling.

Selvom PensionDanmark normalt har åbenhed om direktionens og ledelsens aflønning, så vil hverken Torben Möger Pedersen eller Henning Overgaard løfte sløret for fratrædelsespakkens elementer.

'Det konkrete indhold af aftalen er et fortroligt anliggende mellem bestyrelsen og den afgående direktør', understreger 3F-formand Henning Overgaard.

PensionDanmark ejes af en række fagforbund og arbejdsgiverforeninger. 3F sidder som hovedaktionær tungt på bestyrelsen, som repræsenterer godt 800.000 nuværende og tidligere lønmodtagere.

Men bestyrelsen afviser altså at fremlægge den særlige aftale, som gør overgangen til pensionist-livet lettere for den mangeårige pensionsdirektør.

3F-formand Henning Overgaard er også formand for PensionDanmark. 2013-2016 var han medlem af byrådet i Esbjerg for Enhedslisten. I 2018 skiftede han til Socialdemokratiet. Foto: Jacob Ehrbahn/Ritzau Scanpix

Torben Möger Pedersen passerede folkepensionsalderen sidste år. PensionDanmark har forklaret, at han stopper til oktober efter 31 år i jobbet, fordi han fremover vil bruge tid på bestyrelsesarbejde, rådgivningsopgaver og sin familie.

En række fagforeninger med 3F i spidsen er altså aktionærer i PensionDanmark. Typisk har 3F's medlemmer - afhængigt af overenskomst-område - deres arbejdsmarkedspension i enten PensionDanmark eller Industriens Pension.

Torben Möger Pedersens lønpakke lød sidste år på 7,75 millioner kroner. Til sammenligning tjente topchefen for Industriens Pension, Laila Mortensen, en årsløn på 5,24 millioner kroner. Det fremgår af selskabernes årsrapporter for 2022.

Torben Möger Pedersen har ingen kommentarer.

Direktør købt fri for 15 millioner

Det trækker ofte overskrifter, når en direktørfyring udløser eksorbitante gyldne håndtryk. Men en del topchefer belønnes også med klækkelige millionbeløb, hvis de selv undlader at løbe af pladsen i en aftalt periode.

Det forklarer headhunter John Lohff, der er partner i Lohff Management Consultants.

- Vi ser mange eksempler på direktører, som garanteres en stor sum penge, hvis de bliver et vist åremål. Hvis man har en rigtig god direktør, som bestyrelsen gerne vil fastholde, så koster det. Ellers kan den pågældende direktør hurtigt være ovre i et andet job.

- Det er baggrunden for de store beløb, man nogle gange ser komme til udbetaling for, at en direktør bliver hængende i jobbet i mange år, siger John Lohff.

Han udtaler sig generelt. Altså ikke konkret om Torben Mögers hemmelige fratrædelsesaftale med PensionDanmark, som hverken offentligheden eller medlemmerne må få indsigt i.

- Jeg har selv været med til at købe direktører fri af deres fastholdelsesbonus for op mod 15 millioner kroner. Altså for at få dem fri fra det job, de sidder i. Den type bonusser kan fastholde de fleste. Men jeg har i bl.a. finanssektoren nogle gange været ude for, at et selskab har villet have en bestemt direktør, som ellers var fastholdt med en stor million-bonus, fortæller han.