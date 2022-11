Hemmelig lydoptagelse: Bombe under auktionskonge

I en dokumentar fra TV 2 kaster en skjult lydoptagelse nyt lys over auktionskongen Jesper Bruun Rasmussen, der er tidligere ejer og bestyrelsesformand for auktionshuset Bruun Rasmussen

Kunstkrigen mellem arvingerne til den afdøde erhvervs-milliardær Hans Smith og det legendariske auktionshus Bruun Rasmussen har taget en helt ny drejning.

I en ny TV 2-dokumentar, som får premiere torsdag, kommer det nemlig frem i en skjult optagelse, at Bruun Rasmussens tidligere ejer og bestyrelsesformand Jesper Bruun Rasmussen ofte har købt og solgt dyre malerier på auktionshusets egne auktioner.

En afsløring, som kurator og kunsthistoriker Michael Bank Christoffersen ser som ekstremt alvorlig.

- De her oplysninger kan være en kæmpe bombe under Bruun Rasmussen og bør undersøges til bunds. Tilliden til auktionshuset kan jo være i frit fald, hvis det her er rigtigt, siger han til TV 2.

Sigtet for bedrageri

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet skandalen, der handler om, at Hans Smiths tre børn forsøgte at sælge et portræt af deres far, der var malet af Andy Warhol, gennem auktionshuset Bruun Rasmussen i 2013.

Maleriet opnåede dog slet ikke den fastsatte mindstepris på 600.000 kroner, og arvingerne blev derfor rådgivet til at sætte prisen ned. Maleriet blev solgt for 550.000 kroner til en privat samler, der var anonym, men nogle år senere kom det frem, at køberen var Jesper Bruun Rasmussen selv.

Pr-foto af Andy Warhols Hans Smith-billede, som auktionshuset delte med pressen i 2013. Foto: Bruun Rasmussen

Sagen blev politianmeldt i 2018 af arvingerne, men på grund af manglende beviser frafaldt man sigtelsen mod Jesper Bruun Rasmussen i 2020.

På trods af manglende beviser fandt anklagemyndigheden det nærliggende at tro, at Jesper Bruun Rasmussen havde intentioner om at videresælge Hans Smith-portrættet med fortjeneste efter en tur til London, hvor han så et billede af Hans Smiths hustru, der blev udbudt til en langt højere pris, skriver TV 2.

Skjult optagelse

I TV 2-dokumentaren bliver en ny skjult lydoptagelse dog præsenteret, som afslører, at Jesper Bruun Rasmussen flere gange har købt og solgt dyre malerier på Bruun Rasmussens egne auktioner.

Optagelsen er fra en frokost mellem to tidligere direktører for Bruun Rasmussen og en forretningsmand på Palægade i København i 2021. En af dem er forhenværende administrerende direktør Claus Poulsen.

I optagelsen giver han udtryk for, at han ikke var chokeret over, hvordan handlen foregik, og siger, at det skete hver tredje-fjerde måned.

Den anden forhenværende direktør, der ikke er sat navn på, indskyder, at Jesper Bruun Rasmussen ifølge ham købte og solgte mindst ti dyre malerier om året.

Arvingerne fik siden købt maleriet tilbage af Jesper Bruun Rasmussen, og tidligere på året blev det ifølge TV 2 solgt på en auktion i New York for 1,1 million kroner.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra auktionshuset Bruun Rasmussen, men de vil ikke kommentere på sagen.

I dokumentaren får Jesper Bruun Rasmussen også mulighed for at fortælle sin side af sagen, men det har han ikke ligefrem lyst til, da TV 2-journalisten fanger ham over en telefonforbindelse.

- Det kommer ikke hele verden ved, hvad jeg har købt. Det er altså måden, vi gør det på. Tak for din henvendelse. Vi bliver nødt til at slutte her, siger han.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra Jesper Bruun Rasmussen, men det har indtil videre ikke været muligt.

Her ses Jesper Bruun Rasmussen og hustruen, Birthe Bruun-Rasmussen, til dronning Margrethes 75-års fødselsdag på Fredensborg Slot. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Frosset ude af kongehuset

Jesper Bruun Rasmussen og hans hustru, Birthe Bruun Rasmussen, var i mange år fast inventar, når dronning Margrethe og prins Henrik holdt fest på slottet. Parret var også blandt de få, der sammen med en håndfuld andre nære venner holdt nytårsaften med regentparret.

Den nu 80-årige auktionarius har tilmed været Ridder af Dannebrog i 28 år, og i 2022 blev mange af kongehusets møbler auktioneret hos Bruun Rasmussen.

Men i kølvandet på politianmeldelsen blev Jesper Bruun Rasmussen og hustruen lagt på is, og de har de seneste år ikke været inviteret til nytårsfester eller andre arrangementer.

Han er dog stadig Ridder af Dannebrog.