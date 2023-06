Hemmelig mail afslører: Redningshold har hørt bankelyde

Eftersøgningshold har hørt bankelyde og observeret et hvidt objekt i Atlanterhavet, skriver flere amerikanske medier

Hvert minut tæller i eftersøgningen af den ubåd, der søndag forsvandt, da den var på vej mod Titanics skibsvrag på bunden af Atlanterhavet.

Indtil videre har redningshold fra både USA og Canada kun haft dårlige nyheder - nemlig, at de ikke er kommet det nærmere, hvor ubåden kan befinde sig.

Men natten til onsdag dansk tid skriver magasinet Rolling Stone og tv-stationen CNN, at redningshold har kunnet høre regelmæssige bankelyde med 30 minutters intervaller på Atlanterhavet.

Tv-stationen citerer et internt regeringsnotat i USA, mens Rolling Stone er i besiddelse af en intern mail sendt til USA's ministerium for indenlandsk sikkerhed.

'Det er blevet rapporteret, at man omkring klokken to om natten lokal tid har observeret potentielle bankelyde, hvilket indikerer, at besætningen kan være i live og sende signaler', står der i mailen.

Mail: Der er håb

Det er uvist, hvornår man første gang hørte bankelydene, men de er observeret gentagne gange i løbet af fire timer tirsdag amerikansk tid.

Ifølge mailen 'indikerer det et fortsat håb om overlevende'.

Ubåden stævnede ud fra den amerikanske delstat Massachusetts søndag morgen. Allerede få timer senere mistede kystvagten al kontakt til besætningen om bord.

I alt fem personer meldes savnet, herunder den britiske milliardær Hamish Harding.

Fly og skibe fra USA og Canada deltager i den massive eftersøgning, og ifølge medierne lykkedes det tirsdag et af de canadiske fly at lokalisere et hvidt rektangulært objekt i vandet.

Et skib blev sendt af sted for at undersøge det nærmere, men blev af uvisse årsager omdirigeret.

Tidligere har admiral John Mauger fra den amerikanske kystvagt fortalt, at der er ekstra ilt om bord på ubåden.

Ilten kan holde de ombordværende i live i op til 96 timer. Det svarer til mellem torsdag klokken 20.30 og fredag klokken 22.30 dansk tid.

Ifølge John Mauger er 'alt' sat ind for at finde ubåden. Han kalder dog samtidig redningsarbejdet for en 'udfordring', fordi eftersøgningen foregår på et stort område langt fra land og på knap 4 kilometers dybde.

Titanic, der sank i 1912, ligger cirka 3.800 meter under havets overflade. Den amerikanske kystvagt har ikke oplyst, om man har fundet spor af ubåden noget sted.

