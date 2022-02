Hemmelig million-gage: Forhandler sin løn med børn

Chefen for Danske Skoleelever har i årevis forhandlet sin løn med mindreårige og oparbejdet ansættelsesvilkår, som ifølge et advokatnotat stikker ud

Den øverste administrative leder af foreningen Danske Skoleelever, 35-årige Robert Holst Andersen, har i årevis forhandlet sin personlige løn med mindreårige, som har været frivillige i foreningen.

Det fremgår af et notat, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og to professorer i henholdsvis økonomistyring og offentlig ledelse kalder det for 'uhensigtsmæssigt' og rejser spørgsmålet om, hvorvidt det er moralsk forsvarligt.

- Der er en uproportional forhandlingsmagt, fordi han er mere erfaren forhandler og har mere viden om de her forhold, så det er svært for dem at indgå i en reel forhandlingssituation, siger Per Nikolaj Bukh, som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

Han har læst det notat, hvor den usædvanlige konstruktion beskrives.

Derudover har Ekstra Bladet været i kontakt med flere unge, der tidligere har været frivillig hos Danske Skoleelever, som alle bekræfter, at sekretariatschefen i de sidste mange år har haft en årlig lønforhandling med foreningens mindreårige formandskab.

Ret til årlig forhandling med unge

Formandskabet hos Danske Skoleelever sidder ét år ad gangen og består af en formand og to næstformænd, der som regel er 15-16 år og lige har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Hvert år afholder de en lønforhandling med foreningens sekretariatschef, Robert Holst Andersen, der har været organisationens leder siden 2005.

På forhånd vejledes formandskabet om relevante overenskomster og lønudviklinger, og de unge kan få bistand undervejs fra foreningens advokat, fremgår det af et notat, som Danske Skoleelevers advokat, Skau Reipurth og Partnere, har udarbejdet.

Danske Skoleelevers sekretariat ligger i Risskov i Aarhus. Her startede 13 unge i sommer. Nu er de otte tilbage. Foto. Ernst Von Norde

Hemmelige lønforhold

Danske Skoleelever har i de senere år fået millioner af offentlige kroner i støtte fra Undervisningsministeriet, men alligevel ønsker Robert Holst Andersen ikke at oplyse nærmere om, hvad hans lønpakke består af, eller om den bærer præg af, at han gennem adskillige år har forhandlet løn med mindreårige.

'Løn- og ansættelsesforhold er et bestyrelsesanliggende, som til dagligt varetages formandskabet,' svarer han i en mail og ønsker ikke at uddybe yderligere.

Dog kan man i det advokatnotat, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget som led i en tilsynssag, læse, at Robert Holst Andersen har oparbejdet en løn inkl. pension og tillæg, der samlet set har en værdi i omegnen af 1 million kroner årligt.

'Slet ikke i stand til at forhandle løn'

16-årige Bjørn Otto Juhl Hansen var en af de unge, som skulle have forhandlet løn med Robert Holst Andersen i dette kalenderår.

Men han forlod Danske Skoleelever i efteråret i protest over den måde, som organisationen blev drevet på.

16-årige Bjørn Otto Juhl Hansen skulle have været med til at forhandle løn med Danske Skoleelevers administrative leder. Men han stoppede, inden det nåede dertil. Foto: Jonathan Damslund

Han nåede dog at blive introduceret til den ordning, hvor han som næstformand skulle forhandle løn med sekretariatschefen.

- Det var overhovedet ikke noget, jeg var i stand til. Jeg gik ud af 9. klasse for seks måneder siden og går i 10. klasse nu, og det kan da godt være, at jeg kan løse en andengradsligning, men lønforhandlinger med en sekretariatschef kan jeg ikke, siger han og tilføjer:

- Jeg må sige, baseret på, hvad man kunne søge sig frem til, så var det en god ansættelseskontrakt, som bar præg af, at han i mange år har forhandlet med 15-16-årige, der ikke aner, hvad de laver, siger han.

Vilkår stikker ud

Ifølge advokatfirmaet, som er Danske Skoleelevers faste rådgivere i juridiske spørgsmål, er Robert Holst Andersens løn- og ansættelsesvilkår 'rimelige', men enkelte vilkår stikker ud, fremgår det.

'Visse af sekretariatschefens ansættelsesvilkår vurderes at være bedre, end hvad der er sædvanligt for den type stilling, og der bør tages højde for dette ved fremtidige lønforhandlinger og en kontraktforhandling,' skriver advokatfirmaet, som samtidig kommer med anbefalinger til en bonusordning.

Både Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd - har i den seneste tid interesseret sig for Robert Holst Andersens løn- og ansættelsesforhold.

Men Danske Skoleelever mørklagde i januar løn-oplysningerne i en tilsynssag, og hos DUF, der har støttet foreningen med millioner af kroner i de senere år, ønsker man ikke at kommentere sagen.

'I DUF kommenterer vi ikke på lønforhold for enkelte medarbejdere i DUFs medlemsorganisationer eller igangværende sager med myndigheder, da det er et internt forhold i den enkelte organisation,' lyder det fra forkvinde, Christine Ravn Lund.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har mindst et af Danske Skoleelevers hovedbestyrelsesmedlemmer ligeledes forlangt at få indsigt Robert Holst Andersens lønforhold. Dog uden at de endnu er blevet udleveret.