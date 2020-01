Hemmelig plan: Ville atombombe Danmark

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

HELE HISTORIEN: Se her hvilke byer der var målet for de uhyggelige atomplaner

Ekstra Bladet kan lørdag afsløre de skræmmende planer om, hvordan Warszawapagten ville ramme en lang række af mål i Danmark med atomvåben. Det skulle ske, hvis Tredje Verdenskrig brød ud. Her var det nemlig afgørende hurtigt at sætte det danske militær og dets allierede effektivt ud af spillet.

Og den polske spion Bogdan W. - med kodenavnet Bret og som avisen fredag afslørede fortsat lever i Danmark - havde en vigtig rolle i planen om at atombombe flere danske byer, lufthavne og andre centrale mål.

Han skulle samtidig støtte de støtte polske styrker på deres vej op gennem landet under den efterfølgende invasion.

Ville have fuld kontrol

Informationerne fremgår af de tusindvis af dokumenter, som Ekstra Bladet har kulegravet fra Institut for National Erindring (IPN) i Warszawa.

- Danmark kan have krigsafgørende betydning.

- Det ser man meget tidligt, siger koldkrigsforsker Thomas Wegener Friis fra Syddansk Universitet til Ekstra Bladet om planerne om et atomangreb mod Danmark.

Problemet for østblokken var, at man fra Danmark kan sende bomber langt ind i Polen og Sovjetunionen, og at landene derfor hellere vil tabe terræn i det centrale Europa end miste kontrollen over Danmark.

Den polske historiker Przemysław Gasztold mener, at spionen Bogdan W. har spillet en afgørende rolle i Polens forsøg på at infiltrere Danmark. Videoreportage: Ekstra Bladet

Afgørende spion

Og netop spionen Bret er ifølge planerne særdeles vigtig for, at tropperne fra Polen kan få succes, mener en polsk ekspert, der kalder ham for 'en af de vigtigste militære spioner for Polen under den kolde krig':

- Ved udbruddet af Tredje Verdenskrig skulle han være ansvarlig for kommunikation og som en informant, der skulle skaffe informationer om styrkernes bevægelser bag fjendens linjer, forklarer historiker Przemysław Gasztold fra Institut for National Erindring (IPN) til Ekstra Bladet.

Og han pointerer, at netop Brets integrering i det danske samfund var af afgørende betydning.

- Det var meget vigtigt for Warszawa at have folk, som var danske statsborgere, som ikke blev overvåget.

Bogdan W. afviser over for Ekstra Bladet, at han var spion, selvom talrige papirer i de polske arkiver danner et meget tydeligt billede af hans aktiviteter i næsten 20 år som topspion for Polen.