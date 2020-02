Hemmelig socialdemokratisk Facebook-gruppe afsløret

Socialdemokratiet koordinerer likes, delinger og positive kommentarer fra 348 medlemmer i Facebook-gruppen 'Socialdemokratiets digitale ambassadører'. Gruppens formål er ifølge beskrivelsen 'at sprede de socialdemokratiske budskaber, tage sobre politiske debatter i kommentarsporene og gå i rette med bevidst eller ubevidst misinformation om Socialdemokratiet og vores politik'.

Men gruppens administrator opfordrer også til, at medlemmerne skriver kritiske spørgsmål og kommentarer til partiets politiske modstandere i Venstre.

Sådan gør de: I et opslag fra den 8. maj 2019 opfordrer en af gruppens tre administratorer Anders Bak Cohr, der er souchef for Socialdemokratiets kampagneafdeling, gruppens medlemmer til at kommentere på et opslag fra daværende statsminister Lars Løkke Rasmussens Facebook-profil. 'Kære venner. Nu vil Lars Løkke tilsyneladende føre socialdemokratisk politik. Efter fire år med milliardbesparelser på velfærden, vil han pludselige tilføre. Det er meget utroværdigt. Del gerne nedenstående. Og send nogle hårde spørgsmål til Løkke her:' Opslaget vedrører et forslag op at øge den offentlige velfærdstøtte med 69 mia. kroner. Selvom den eneste reaktion på opslaget kommer fra tidligere journalist og tidligere kommunikationskonsulent for Socialdemokratiet Troels Trier får kommentaren likes fra flere af gruppens medlemmer. 'Ej, hvor er det bare virkelig totalt troværdigt' I et opslag fra april 2019 opfordres medlemmer af gruppen til at deltage i en liveudsendelse med Inger Støjberg og kopiere spørgsmål vedrørende Ombudsmandens udredning af Inger Støjbergs igangværende sag om ulovlige instruks om tvangsadskillelse af et ungt asylpar i 2016. Allerede to minutter inde i udsendelsen bliver det første spørgsmål copy-pastet af Socialdemokratiets sociale ambassadører.

Lukket og hemmelig

Karna Henriksen fra Lemvig er et af gruppens medlemmer. Hun fortæller, at hun er medlem af Socialdemokratiet, og er blevet 'puttet ind i facebookgruppen'.

- Hvad tænker du, at gruppens formål er?

- Jeg tænker, at det er en gruppe, der er til for, at man bakker op. En slags digital supportgruppe eller hvad man skal kalde den. Så bliver vi opfordret til at gå ind og like og skrive en kommentar, hvis det er noget, vi kan gå ind for. Men det er jo ikke sådan, at man bliver smidt ud, hvis man ikke gør det.

- Har du været ude og like på det seneste?

- Jeg har ikke gjort det så meget under Mette Frederiksen, fordi jeg har været uenig i politikken. Men jeg gør det nogle gange, når jeg kan stå inde for det.

-Hvad synes du om, at Socialdemokratiet har sådan en gruppe?

- Jeg tænker, at det er noget, som de fleste partier har. Men eftersom de er hemmelige, er det jo ikke noget, vi ved særlig meget om.

- Hvad synes du om at gruppen er hemmelig?

- På en vis, kan det vel ikke være andet. Hvis det nu er en åben gruppe, ville det virke lidt mærkeligt, at vi bliver bedt om at like og skrive. Jeg vil da godt indrømme, at det er lidt mærkeligt.

- Hvorfor synes du, det er mærkeligt?

- Jamen, det er jo det med at blive opfordret til at bakke op. Et eller andet sted burde det ikke være nødvendigt.

- Hvorfor tror du så man gør det?

- Det er vel for at få ændret en stemning. Enten en stemning i forhold til noget, der er positivt eller negativt.