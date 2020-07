Hemmelige dokumenter skal offentliggøres

De beskyldes for at have misbrugt mindreårige piger over en årrække sammen.

Ghislaine Maxwell og den nu afdøde pædofilidømte mangemilliardær Jeffrey Epstein er gamle venner og har ifølge flere kvinder deltaget i alt fra voldtægter til frihedsberøvelse.

Nu har en federal dommer afgjort, at indtil videre hemmeligholdte dokumenter med en omfattende korrespondance mellem de to fra 2015 skal offentliggøres.

Såkaldte mugshots af Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein. Foto: Laura Cavanaugh/Ritzau Scanpix

Rekrutterede 15-årig

En federal domstol på Manhattan beordrer ifølge The Guardian dokumenterne offentliggjort, efter at Virginia Roberts, en af Espteins ofre, i 2015 lagde sag an mod Maxwell, som hun beskylder for at have tvunget hende til at give rigmanden massage som 15-årig.

En massage, der ifølge Roberts udviklede sig til årelange voldtægter, hvor både Epstein og Maxwell skulle have deltaget.

- Retten slår fast, at de modstridende interesser i sagen ikke skal give forbud mod offentlig adgang, fastslår dommer Loretta Preska over et telefonisk retsmøde ifølge det britiske medie.

Ghislaine Maxwells advokat har udbedt sig to uger til at appellere afgørelsen.

Den 58-årige brite blev anholdt 2. juli i New Hampshire, hvor hun opholdt sig på en større ejendom, som hun købte kontant i december.

Derfor har sagen om Jeffrey Epsteins omfattende misbrug af mindreårige kvinder fået nyt liv, efter at han begik selvmord i sin fængselscelle i New York sidste år.

Virginia Roberts har i flere år beskyldt Ghislaine Maxwells royale ven, britiske prins Andrew, for at have voldtaget hende. Her til en fest i Maxwells hjem i 2001 ses de alle tre på billedet. Foto: Shutterstuck

Ghislaine Maxwell er tidligere kæreste og langvarig partner med Jeffrey Epstein.

Hun er anholdt og sigtet for at have hjulpet ham med at have begået overgreb mod mindreårige piger i perioden 1994-1997.

To af anklagepunkterne mod hende handler om falsk vidneforklaring. Ved et retsmøde 16. juli kom tre af de påståede ofre med udtalelser.

En af dem er Annie Farmer, der beskylder Maxwell for at have spillet en vigtig rolle i misbruget.

Hun har forklaret i retten, at Maxwell 'aldrig har vist anger for sine forfærdelige forbrydelser' og at 'den fare, Maxwell udgør, skal tages alvorligt'.

En anden, anonymiseret kvinde, der angiveligt var udsat for misbrug fra parrets side, understreger, at 'uden Ghislaine havde Jeffrey aldrig kunnet gøre, hvad han gjorde'.

