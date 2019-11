Hemmelige ritualer afsløret: Nu reagerer frimurerne

- klik på dørene herover og læs mere om tre vigtige ritualer, som frimurerne skal igennem. OBS: Slå din adblocker fra hvis du vil se alt.

Når der ved optagelsen til frimurer sættes et varmt segl mod kandidatens fremstrakte tunge, så sker det for at understrege, at i logen gælder tavshedens lov.

Og de regler holder ledelsen sig til, selv efter Ekstra Bladet har afsløret, hvor omfattende brødrenes ritualer er både i og uden for logen.

Kæmpe manual

Med hjælp fra flere nuværende og tidligere medlemmer er det lykkedes avisen at skabe et meget præcist billedet af, hvilke ritualer man skal igennem for at gå fra lærling til den højeste grad i logen.

I flere skriftlige manualer, som Ekstra Bladet har haft adgang til, beskrives det i detaljer over tusindvis af sider, hvordan det benhårde hierarki styres.

Peter Duetoft er næstkommanderende og pressetalsmand for frimurerne, men bestemmer i praksis meget lidt. Den afgørende magt ligger nemlig altid hos stormesteren. Og han har besluttet, at logen ikke skal tale med Ekstra Bladet. Foto: Niels Hougaard/Ritzau Scanpix

Grænsende til hjernevask

Duetoft: Besluttet vi ikke skal

Søndag middag var reaktionen fra den øverste ledelse i den danske frimurerorden fortsat tavshed.

Peter Duetoft, der er næstkommanderende i logen og selv højtstående Ridder & Kommandør afviser venligt, men bestemt avisens fornyede ønske om et interview.

- Det har de (frimurernes ledelse, red.) besluttet, at det vil man ikke, siger han til Ekstra Bladet.

- Er der en officiel reaktion på, at der nu er taget hul på at kigge nærmere på jeres ritualer?

- Næh, det er der ikke.

- Og du har ikke selv noget at sige om det?

- Nej, fordi det er jo besluttet, at man ikke skal.

- Du tror ikke, der er mulighed for at få en dybere snak om de her ting?

- Nej, de var meget stålsatte. Men jeg skal nok sige, at du har ringet.

Ekstra Bladet offentliggør i aften yderligere et af logens vigtigste ritualer, og afslører hvor langt den vil gå for at skabe de helt rigtige fysiske rammer til seancerne.

De hemmeligste rum

