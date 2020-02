Hemmeligt agent-værktøj: Spion-radio gravet ned nær militært anlæg

Få spadestik under jorden på en skovsti i Hambacher Wald vest for den tyske by Köln har tyske arkæologer gjort en opsigtsvækkende opdagelse.

Erich Classen, leder af Der Landschaftsverband Rheinland (LVR), udgravede helt uventet en metalboks med en professionel spion-radio, mens hans team ledte efter resterne af en antik romersk privatbolig.

Det oplyser LVR-Fachbereich Kommunikation i en pressemeddelelse, som er sendt videre til Ekstra Bladets reportere.

Radio virker stadigvæk

Radiosenderen af modellen R-394KKM er fremstillet i Sovjetunionen før afslutningen af den kolde krig i 1987. Den blev fundet i den originale indpakning i et område meget tæt på et atomvåben-støttecenter i byen Nörvenich og en tysk militærbase.

Den var forsynet med kontakt-oplysninger forfattet på russisk, og vurderingen er, at apparatet er i stand til at transmittere og modtage meddelelser over en distance på mere end 1200 kilometers afstand.

- Vi tror, radioen vil virke, hvis vi kan skaffe et nyt batteri, siger arkæolog Erich Classen.

Rester af kold krig

LVR-lederen forestiller sig, at spion-radioen er stillet op til at blive benyttet af tysk- eller engelsk-talende operatører før Sovjetunionens kollaps i 1991.

Meget tyder på, at apparatet aldrig har været i brug, og at det var skjult som en form for back up-sender, hvis der skulle opstå en ekstraordinær krisesituation.

Spion-radioen bliver nu udstillet på Landes Museum i Bonn.

Hele historien: Han spionerede mod Danmark

Topspion afsløret: Arbejdede for Danmarks fjender i øst

Sprut-spioner løs i København: Forsøgte at udfritte dansker