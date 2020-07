Hemmeligt dokument afslører: Blæste på advarsel

Analysen af Statens Serum Institut fra 2011 kommer også med to eksempler, hvor Statens Serum Institut har udnyttet vaccineproduktionen under biologisk trussel og epidemi:

Koppevaccine

I 1980 erklærede WHO, takket været en intensiv global vaccinationskampagne, kopper for udryddet. SSI producerede og leverede koppevaccine til børnevaccinationsprogrammet frem til 1976, hvor vaccinationen blev indstillet i Danmark. Efter 11. september 2001 opstod der imidlertid bekymring for, at sygdommen kunne bringes tilbage via biologisk terrorisme. Ud over at kopper i forvejen er farlig med en dødelighed på omkring 30 procent, vil et sådan angreb være ekstra alvorligt, da der ingen immunitet findes i den del af befolkningen, der er født, efter vaccination ophørte.

Der opstod global opmærksomhed på, hvorledes man kunne sikre sig mod denne trussel, hvor der ikke eksisterer effektive behandlingsmetoder, når man først er smittet. Fokus blev naturligt rettet mod opbygning af beredskabslagre af koppevaccine. Samtidig med at SSI etablerede Center for Biologisk Beredskab (CBB), bad regeringen SSI om at sikre et vaccineberedskab mod kopper.

Som tidligere producent af koppevaccine havde SSI et lager af ikke færdigforarbejdet koppevaccine (bulkvaccine) nedfrosset i flydende kvælstof. I løbet af ca. seks mdr. fik SSI testet og klargjort et beredskabslager, der (som formentlig det eneste land) kan dække hele befolkningen og mere til.

Dette ville ikke have kunnet lade sig gøre uden en aktiv, løbende vaccineproduktion. Blandt de afgørende kompetencer er kvalitetssikring, kapacitet til og praktisk erfaring med færdigproduktion samt påfyldning og opbevaring af vaccinen. Herudover blev der trukket på ekspertise i den virusdiagnostiske afdeling, der udførte test af vaccinens styrke og i Center for Biologisk Beredskab og Epidemiologisk Afdeling, der udarbejdede en koppeberedskabsplan.

Dele af lageret blev stillet til rådighed for to andre nordiske lande, hvor SSI endvidere påtog sig påfyldning og opbevaring, da de ikke selv havde relevante kompetencer. Yderligere blev en del af lageret stillet til rådighed for et internationalt samarbejde, som Danmark deltager i. Beredskabsværdien af SSI's lager kan anslås til mellem 200 og 500 mio. kr.

Influenzapandemi

Ift. influenzapandemien i 2009 har SSI's forretningsmæssige aktiviteter i bred forstand haft beredskabsmæssig betydning. Blandt vaccineområdets bidrag er:

Pandemiplanen: SSI medvirkede i udarbejdelsen af Sundhedsstyrelsens plan fra 2006, Beredskab for Pandemisk Influenza.

Forsyningssikring ved indgåelse af leveringsgaranti. SSI indgik for den danske stat i 2006 en (forsikrings)aftale med GSK om levering af influenzavaccine i tilfælde af en pandemi. Aftalen har, i modsætning til andre landes aftaler (herunder Norge og Sverige), indbygget fleksibilitet i antallet af vacciner, der skulle bestilles, hvilket, da pandemien kom i 2009, har sparet Danmark for et trecifret millionbeløb. Samtidig fik Danmark efter SSI's forhandling med producenten mulighed for at afbestille vaccine til en værdi af ca. 75 mio. kr., da det viste sig, at der ikke var brug for den.  Ompakning og distribution. Vaccinen blev, i modsætning til normale vacciner, der leveres i forfyldte sprøjter klar til brug, leveret i flere dele (vaccine og vaccineforstærker (adjuvans) hver for sig) og i multidosishætteglas, der skulle blandes før brug. Samtidig var pakningerne store, hvilket krævede ompakning af vaccinerne inden udsendelse til de praktiserende læger, vaccinationsklinikker m.m. Dette kunne klares hurtigt og effektivt qua den kapacitet og viden, SSI har fra den løbende vaccineproduktion om GMP-krav (Good Manufactuiring Practice), der skal overholdes i sådanne tilfælde. Endvidere viste det distributionssystem SSI opretholder med ugentlige leverancer til de praktiserende læger sig robust og effektivt ved udsendelse af vaccinerne.

Sikring af lagre af antivirale midler. I forbindelse med pandemiberedskabet indgik og forhandlede SSI en leveringsaftale om antivirale midler, der bliver kvalitetssikret og opbevaret på SSI samt en anden lokation.

Vaccinefaglig rådgivning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen m.fl. Faglig rådgivning om vaccinen og distribution har været afgørende for fastlæggelsen af den rette vaccinationsstrateg